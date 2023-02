L’advocat i exregidor de Girona Quim Oliva preveu presentar dimecres la coalició de la seva plataforma Girona x Girona amb el partit Aliança Catalana de Sílvia Orriols, actualment regidora de Ripoll i que impulsa llistes de la seva formació arreu de Catalunya amb un discurs que ha causat polèmica, sobretot quan tracta temes de seguretat i immigració.

Oliva que va intentar, sense èxit, unir-se a Ara Girona, la formació del també advocat i exregidor Carles Ribas, finalment ha optat per ajuntar-se amb aquest partit que aposta per declarar «unilateralment la independència» i en promoure «aquelles polítiques immigratòries que beneficiïn els catalans, no els estrangers». També en establir una «política de tolerància zero amb la inseguretat ciutadana, el radicalisme islàmic i el terrorisme». Girona x Girona té com a eixos el gironisme, el municipalisme i l’autonomia dels barris.