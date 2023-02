Un error de software als caixers boicoteja la compra de tiquets menjador

Comprar tiquets menjador des d’un caixer automàtic (una de les fórmules més habituals per a fer ús del servei si la família no el va contractar a l’inici del curs escolar) s’ha convertit en una autèntica odissea. I és que un error en el software dels caixers de CaixaBank a tot Catalunya (l’única entitat bancària que ofereix l’adquisició de tiquets menjador) ha provocat maldecaps per moltes famílies, que han vist com la màquina els cobrava tots els tiquets sol·licitats però misteriosament només els n’imprimia la meitat.

Una mare de l'escola Pedralta de Santa Cristina d'Aro, que prefereix mantenir l'anonimat, és una de les persones afectades. «Vaig comprar 9 tiquets menjador i només me'n van sortir 4, però la màquina me'ls va cobrar tots i a sobre el caixer se'm va empassar la targeta de crèdit», lamenta. «Després recuperar-la és un embolic, i encara més si no ets client de l'entitat», assegura. A més, denuncia que va haver de fer «més d'una hora de cua» perquè l'entitat bancària li emetés un justificant que plasmés fil per randa que havia comprat un total de 9 tiquets i, per tant, que el seu fill faria ús del servei de menjador del centre educatiu en 9 ocasions. Però aquí no s'acaba el periple. I és que després, lamenta, va haver de desplaçar-se fins a l'escola per a lliurar el document a la persona responsable del servei de menjador i explicar-li que, enlloc de bescanviar els vals, haurien d'anar descomptant l'assistència del justificant. La incidència, que assegura que es va començar a registrar al novembre de 2022, encara no s'ha resolt. Desactiven la compra múltiple El Consell Comarcal del Baix Empordà, que no ha volgut fer públic el nombre d'incidències registrades en el conjunt de la comarca, assegura que l'entitat bancària els ha fet arribar un comunicat en què detalla que «la resolució de la incidència detectada en el servei de pagament a tercers està previst que es resolgui entre mitjans i finals de març». Mentrestant, assenyalen, l'entitat ha «desactivat la opció de pagament múltiple i, per tant, els tiquets s'hauran de comprar un a un».