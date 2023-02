"El tracte amb la gent en un bar et fa aprendre moltes coses"

Undarius. Aquest era el nom amb el qual els romans coneixien l’actual riu Onyar de Girona. Un nom que ha transcendit més enllà de l’època romana i del llenguatge llatí, perquè és un festival dedicat a la cultura popular i tradicional que se celebra durant l’estiu a la ciutat. També és el nom que va rebre un club de futbol durant la dècada dels anys vuitanta i que actualment ja no existeix. El seu president i fundador va ser Paco Garcia, que va anomenar de la mateixa manera a un bar que es va ubicar, primer, a la travessia de la Creu i que, en l’actualitat, està al carrer de la Rutlla. Un nom que va treure del pròleg del llibre de Narcís-Jordi Aragó, Girona ara i sempre. Ara, el bar Undarius es traspassa per jubilació i amb la incògnita de si continuarà amb el mateix nom.

En total, hauran estat gairebé quatre dècades que Paco Garcia, ja amb 65 anys, haurà estat el gerent del bar Undarius. Tot i així, va començar fent d’administrador, però aviat «em vaig cansar dels números i les lletres i em vaig passar a l’alcohol», explica mig rient. En l’actual ubicació, la del número 29 del carrer de la Rutlla, s’hi va instal·lar el setembre de 2004, però apunta que els dos establiments «tenen molt en comú» i que ha viscut «moltes experiències, la majoria bones, però també de dolentes».

Em vaig cansar dels números i les lletres i em vaig passar a l’alcohol Paco Garcia - Propietari d'Undarius

Entre tantes i tantes batalletes, explica que «cada vegada hi ha menys públic fidel». Antany, els clients anaven «als seus dos o tres bars i ja està». Ara, això s’ha perdut. Estira més la terrassa, amb vistes a l’Onyar, on acudeix públic molt variat. Sobretot, els dissabtes i diumenges van a «fer el vermut», tot i que destaca que l’hora bona durant l’estiu «és quan el sol ja s’amaga». També assenyala que amb una cosa amb la qual es queda és amb «el tracta amb la gent, amb la que aprens moltes coses, de bones i de dolentes». La truita de patates feta per la seva dona, les anxoves de l’Escala «fetes a la meva manera», els seitons amb vinagre, el pop a la gallega sense patata o les mandonguilles casolanes són algunes de les tapes més alabades pels seus clients.

L’últim dia, a final de març

Encara no té el dia decidit, però Paco Garcia calcula que abaixarà per últim cop la persiana de l’Undarius a final de març. Després serà una altra persona la que l’aixecarà, potser amb el mateix nom, o no -ja hi ha gent interessada a quedar-se el local-. «M’agradaria que continués amb el mateix nom», declara l’actual gerent del negoci. I és que l’Undarius «és un nom conegut a Girona». No només pel bar, amb més de trenta anys d’història, sinó també pel futbol.

I és que a la dècada dels anys vuitanta, Paco Garcia va fundar un club de futbol que va existir fins a l’any 2004, quan el bar va canviar d’ubicació. L’equip de l’Undarius va ser un dels primers a tenir un equip femení a la comarca. A part, també tenien equip sènior masculí, de futbol sala o categories inferiors, i entre els èxits més grans destaca «algun ascens de categoria».

Ara, tot això és història, que ben segur que continua ben gravada a la memòria de Paco Garcia. «No em vull imaginar que faré l’endemà de tancar l’Undarius», explica. Amb alguns problemes de salut té clar que voldrà «descansar uns mesos», tot i que si «estic amb ganes i físicament bé, a veure què puc fer». Aquestes incògnites hi són, el que és cert és que Paco Garcia començarà a final de març una nova etapa després de gairebé quatre dècades sent el gerent del bar Undarius.