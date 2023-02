Girona+Neta tornarà a netejar els carrers de la ciutat amb aigua a partir del març. Ho ha comunicat el regidor de Neteja i Recollida de Residus, Eduard Berloso, en el balanç de les actuacions executades des de la regidoria de Seguretat i de Neteja i recollida de residus al llarg del mandat que s'ha fet aquest matí a l'Ajuntament. El contracte amb la nova empresa de neteja i recollida de residus que es va assignar a finals d'estiu ja contemplava la neteja viària amb aigua. Tanmateix, pocs dies després que es comencessin a fer nets els carrers amb aquest mètode, l'Ajuntament va haver d'implantar una sèrie de mesures per reduir l'ús d'aigua davant l'alerta per sequera davant les noves normes establertes per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). D'aquesta manera, vapassar a netejar, de nou, amb altres tècniques, com l'escombrat.

Ara sembla que, de nou, els carrers de Girona es tornaran a netejar amb aigua. En aquest cas, s'utilitzarà aigua residual, provinent de la depuradora de TRARGISA, a Campdorà. Aquesta haurà passat abans per un procés per extreure tots els elements necessaris perquè la neteja viària es pugui fer amb perfectes condicions. Berloso explica que la neteja amb aigua dels carrers es farà un cop per setmana a segons quins sectors de la ciutat, mentre que per les altres zones es farà cada quinze dies.

Recollida selectiva obligatòria a partir de 2024

El nou contracte de neteja s'està implantant per fases. Berloso detalla que ja s'estan notant «les seves virtuts» tot i que encara es troba en la primera fase. Un dels objectius d'aquest nou contracte és que el 2024 hi hagi un servei de recollida selectiva obligatori a tota la ciutat. Així, la segona fase serà implantar a finals d'aquest any, el servei porta a porta a la resta d'espais en els quals s'havia fet l'estudi. Actualment, es fa als barris de Sant Daniel, Campdorà i Pujada de la Torassa. Es preveu que el 2024 el 20% de la població faci servir el porta a porta.

Tot i així, el gran repte de Girona és que tota la població acabi fent servir la recollida selectiva. En aquest sentit, la tercera fase del contracte serà implantar els contenidors intel·ligents a tota la ciutat. Això es faria durant el primer trimestre de 2024 i acabaria incloent el 80% de la població. Ara com ara, aquest mètode només s'implanta al barri de l'Eixample i part del Mercadal, on s'ha aconseguit passar del 44% de recollida selectiva abans de posar els contenidors intel·ligents (el novembre de 2020) a un 73%.

Berloso també ha explicat que, durant el mes de desembre, un equip d'informadors van fer un enquesta als usuaris d'aquests contenidors intel·ligents per saber com funcionava el mètode i conèixer les queixes i millores que proposen. En total, es va parlar amb 1.116 i es va arribar a una sèrie de conclusions, amb les quals ja s'està treballant. La primera, que les persones grans tenien dificultats per fer servir els contenidors intel·ligents, ja que no se'n surten amb la targeta. Berloso ha apuntat que els pròxims contenidors que s'implantin a la ciutat també tindran una obertura manual. A més, també s'haurà de veure com se soluciona el tema per aquells llogaters als quals els propietaris no els han donat encara la targeta, a part de parlar amb les immobiliàries perquè tinguin en compte tot això amb els pisos turístics i els d'estudiants.