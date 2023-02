Aquest matí s'han fet públiques les estadístiques de l'any passat de la Policia Municipal en balanç de les actuacions executades des de l'àrea al llarg del mandat. En aquest, detalla la tendència a l'alça en els requeriments d'actuacions policials per part de la ciutadania. Al llarg del 2022 se'n van rebre 24.419, entre elles destaca, com en anys anteriors, per sorolls que molesten als veïns (2.290). «Tenim una ciutadania exigent, que a la vegada col·labora i confia en una policia», va apuntar Berloso.

També han augmentat les denúncies per incompliment de l'ordenança de circulació. El 2022 se'n van comptar 19.065, un 6% que l'any anterior. Dins aquest grup destaquen les denúncies per estacionar en espais temporalment prohibits o en voreres. En van ser un total de 4.681, l'any passat. Per conduir utilitzant el telèfon mòbil, es van posar 607 denúncies.

A banda, l'any passat es van realitzar 576 controls generals de trànsit i documentació, 77 de velocitat, 679 d'alcoholèmia i 62 de drogues, que van resultar en 1.768 denúncies de trànsit, 837 denúncies per excés de velocitat, 105 denúncies per superar la taxa d'alcoholèmia -amb 110 positius penals- i 64 denúncies per consum de drogues -amb 2 positius penals. Precisament quant a fets penals, el 2022 van créixer respecte als anys anteriors. N'hi va haver un total de 9.398, amb els furts (2.679) com el més destacat per davant les estafes (1.529). Tot i així, són xifres inferiors a les dades prepandèmiques i tenen menys gravetat, i és que el 2019 es van produir 11.894 fets penals.

Per últim, durant el 2022 es van produir 1.462 accidents de trànsit, un centenar més que el 2021, tot i que també en són menys que el 2019 (1.576). La majoria d'accidents no va provocar ferits (1.047), però per l'Ajuntament és preocupant que quatre de cada deu accidents sigui per distraccions un fet que es relaciona directament amb l'ús indegut de dispositius mòbils durant la conducció. Si es desglossa per la tipologia d'accidents, n'hi va haver 396 amb ferits lleus, 18 amb ferits greus i un mort.