La plaga dels abocaments il·legals al medi natural de Girona

La mandra d’anar a les deixalleries municipals o considerar que és una pèrdua de temps. O perquè s’ha de pagar una taxa quan s’aboca molt de material a la instal·lació de residus. O per amagar alguna cosa. O per incivisme pur. Els motius pels quals hi ha individus que opten en abandonar tota mena d’objectes al mig del bosc són múltiples però tenen una cosa en comú: la poca estima cap al medi natural.

A Girona hi ha una empresa especialitzada en retirar aquests grans abocaments. L’Ajuntament no ha requerit la seva presència en massa ocasions. Els dos darrers anys s’ha intervingut en cinc ocasions: per netejar barraca il·legal a tocar del riu Onyar, per un abocament massiu a Font de la Pólvora, per dos abocaments a la zona verda situada entre l’Onyar i l’ICRA i a Palol d’Onyar i per un abocament a Vila-roja. També es va actuar per un abocament al carrer Sarrià de Ter i per l’abandonament de multitud de pneumàtics al carrer Pau Birol, al polígon Mas Xirgu. L’any 2019 es va actuar per retirar quatre metres cúbics de bosses de runes a les hortes de santa Eugènia de Ter.

La lluita contra els abocaments il·legals en sòl rústic és una batalla inacabable. Quan es retiren d’un indret n’apareixen en altres punts. O quan es desbrossa un espai.

Terra, bidons, barres de pa i un gos mort

Hi solen haver sacs amb terres i bidons o garrafes buides amb etiquetes de productes químics, que possiblement actuen com a estimuladors. D’aquesta tipologia se’n detecten sovint a les Gavarres. Juntament amb tubs i altres elements que fan pensar tot plegat en les restes del que, en el seu moment, va ser una plantació de marihuana il·legal. Quan els responsables han aconseguit el seu propòsit, se’n desprenen en qualsevol revolt de carretera poc transitada. En una ocasió, fins i tot, va aparèixer un gos mort entre les restes de l’abocament, a la carretera dels Àngels.

També hi solen aparèixer restes d’obres o fruit d’alguna gran reforma. Sacs amb ferralla, maons, i fins i tot mobles antics, cadires, estenedors, sofàs o matalassos, poden trobar-se apilonats entre la vegetació. Fins i tot el plàstic dels cables de coure robats dies enrere s’acaben abandonant al bosc. Fa uns anys també es va descobrir un gran abocament de pans, amb centenars de barres, baguettes i panets.

En rieres

Les rieres també són punt d’abocaments. En el passat s’han retirat deixalles a Font de la Pólvora, a la riera de la Torre de la Vall de Sant Daniel o a la riera de Can Punxa, a Pont Major. En un cas es va identificar l'infractor.

Activisme

A banda de les actuacions de l’empresa especialitzada, les brigades municipals de Medi Ambient i Girona + Neta retiren restes menors. També grups d’activistes voluntaris, com la Brigada del Salabret que cada setmana fa convocatòries.