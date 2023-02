La quarta tampoc ha estat la bona. Ni la vençuda. El concurs públic per fer millores a l’interior del castell de Montjuïc de Girona ha quedat desert per quarta vegada. Cap empresa s’ha ofert a executar el projecte de reforma que sortia a licitació, segons va apuntar el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, a TVGirona. El preu de sortida d’aquesta quarta ocasió era el mateix que en el tercer intent, 309.304 euros, però s’ampliaven els requisits tècnics per acceptar l’empresa que fes una oferta.

Els diferents preus Els altres anteriors preus si que eren menors: 133.061 euros i de 257.718 euros. A la tercera convocatòria es va fer una revisió de preus per la inflació i l’augment del preu dels materials per la guerra d’Ucraïna, situant-se ja en 309.304 euros. Quart intent per condicionar el castell de Montjuïc La reforma La reforma, amb un projecte encarregat a l’arquitecta Olga Felip, hauria de convertir la zona de la cisterna del monument en un espai escènic a l’aire lliure amb una millora en els accessos. La intenció és adaptar els camins d’accés a l’interior per aconseguir un itinerari accessible amb paviment de terra compacta i condicionar la zona al voltant de la cisterna per crear un nou espai públic respectuós i integrat amb l’entorn. Al centre, hi ha d’haver un petit indret per fer-hi actuacions i esdeveniments de format reduït i al voltant hi haurà unes grades. La zona s’il·luminarà quan s’hi facin activitats. El castell de Montjuïc està declarat com un Bé Cultural d'Interès Nacional i qualsevol actuació que s'hi porti a terme ha de passar per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. La malastrugança del castell de Montjuïc Fa uns anys es va fer una primera actuació a la fortalesa, que havia de ser la primera palanca per, a continuació, anar encadenant intervencions que permetessin dignificar aquest indret. En concret, es va millorar l’accessibilitat a la zona de la casa del governador amb la col·locació d’una rampa metàl·lica.