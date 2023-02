Sant Julià expedienta un veí per col·locar kits d’energia autoinstal·lables al seu balcó

L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha obert expedient a un veí del municipi per haver col·locat kits d’energia autoinstal·lables al balcó de casa seva. Tot va començar quan aquest veí va voler «reduir despeses» i va decidir posar aquests kits, que es connecten a la llum i així es compensa l’electricitat. «No cal instal·lació, permís d’obra ni llicència» explica, i per això creu que l’Ajuntament fa ús de poder, ja que creu que tot el que ha fet «és legal».

A més a més, denúncia que hi ha altres veïns del municipi que també tenen instal·lat aquests kits a casa seva, però que ell ha «pagat» perquè un altre veí del seu bloc ho ha denunciat. Es basa en una llei de propietat horitzontal que diu que «qualsevol modificació per eficiència energètica es pot fer avisant a la comunitat, que té un mes per proposar alternativa i si no es dona per bo el que hi ha», detalla. Afirma que ho va posar a principis d’any, però igualment l’Ajuntament demana que el veí presenti un permís de la comunitat i, a partir d’aquí, «haurà de demanar la legalització», afirma l’alcalde, Marc Puigtió, al qui, actualment, no li consta de cap més instal·lació d’aquest tipus al municipi. Puigtió també detalla que ja s’està redactant una ordenança per regular tot aquest procés.

Per la seva banda, l’afectat explica que va haver de canviar la forma inicial amb la qual ho tenia muntat, perquè sortia de la façana. Ara ja les ha inclinat una mica perquè quedin només en el marc del balcó. Tanmateix, l’últim recurs que va presentar amb un advocat va ser desestimat per l’Ajuntament i ara té dues alternatives. «Tinc dues opcions», exposa. Una és tenir un mes per presentar un recurs de reposició i, l’altre, dos mesos per presentar un contenciós administratiu. «Ens decantem per la primera opció», afirma.