L’Ajuntament de Girona ha destinat un total de 5.193.181 euros en ajuts econòmics d’urgència (aquests ajuts van des de cobrir necessitats alimentàries a pagar rebuts de llum) i per fer front a l’emergència habitacional en el present mandat. Ho ha explicat aquest matí la regidora de Drets Socials i Cooperació, Núria Pi, qui detallava que el número de beneficiaris en els últims anys havia baixat, però, en canvi, hi havia hagut més ajuts. Si es tenen en compte les xifres de l’any passat, hi va haver un total de 1.228 beneficiaris, mentre que es van tramitar 2.771 ajuts. La regidora també va assenyalar que des que es va posar en marxa el servei Porta entrada (que té per objectiu facilitar l’accés de la ciutadania als serveis d’atenció social), arran de la pandèmia, s’han atès 76.945 demandes. L’any passat, se’n van arribar a fer fins a 30.532.

També ha incrementat respecte al 2019, abans de la Covid, l’atenció social bàsica, que l’any passat va atendre a un 6,75% de gironins. A la Sopa, la xifra de persones en seguiment i intervenció social ha estat al voltant de les 1.700 persones ateses cada any. «Des de l’Ajuntament estem satisfets de la feina realitzada i del camí que estem traçant. Hem procurat donar resposta al context i a la realitat social que viuen moltes famílies, en un moment de crisi i de confinament que va dificultar les tasques d’atenció i lidiant amb la pressió que reben el sector i professionals dels serveis socials, i hem procurat fer-ho sempre amb una mirada posada en les persones», detellava Núria Pi.