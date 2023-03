L’alcaldable de Ciutadans (CS) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha anunciat durant una roda de premsa celebrada aquest matí, que s’abstindrà en el ple extraordinari de divendres sobre el manteniment de les dues línies d’ESO a l’institut Narcís Xifra. “Fa exactament 112 dies que el departament d’Educació va fer la proposta de transformar el Narcís Xifra en un Centre Integral de Formació Professional i reduir els dos grups de 1r d’ESO i ningú s’hi va oposar, ni els partits que ara demanen el ple extraordinari ni els membres de la Comissió de Planificació Escolar i Equipament”, ha explicat Pujola. Quan Pujola indica que «ningú s’hi va oposar», es refereix a l’aprovació per unanimitat del Consell Municipal d’Educació, d’un document on ja es donava per bona la decisió del Departament i on literalment tots els presents van validar un document on s’assenyalava que «l’aposta de convertir l’Institut Narcís Xifra en un Centre Integral de Formació Professional és una bona proposta pel centre». Un document que va revelar Diari de Girona.

L’alcaldable liberal ha lamentat que PSC i Guanyem hagin forçat la celebració d’aquest ple extraordinari a 5 dies de començar les preinscripcions pel curs vinent perquè “és una mesura purament electoralista que a més no servirà de res”. De fet, Pujola ha qüestionat l’actitud del PSC en aquest assumpte perquè “havent firmat els socialistes un acord de pressupostos de la Generalitat amb ERC aquests no incorporen ni una sola frase en relació al Narcís Xifra.

“El PSC ha votat incrementar 336 milions d’euros per TV3, 100 milions en acció exterior, 845 milions al CTTI, és a dir, ha pactat el destí de quasi 1.200 milions però ni un so euro per a la construcció d’un Centre de Formació Professional, que té un cost de 3,5 milions”, ha insistit la regidora.

Que no "enganyin"

Pujola ha justificat l’abstenció dels liberals perquè “creiem en les oportunitats que pot arribar a oferir un centre com el Narcís Xifra reconvertit en Centre Integral de Formació Professional”. “Ara mateix el que necessiten les famílies és que algú els digui la veritat i les acompanyi en el que necessitin i que PSC i Guanyem no les enganyin i els diguin que aconseguiran allò que saben que no poden aconseguir”, ha sentenciat la regidora.

La portaveu dels liberals a l’Ajuntament ha finalitzat la seva intervenció anunciant que vetllarà perquè es mantingui el transport escolar als alumnes de Pont Major, es mantingui el reforç de que ara disposen, es mantinguin les ajudes per l’adquisició de llibres escolars i s’assegurin les places per a tots els nens.

A l'aire

Amb aquest posicionament, la possible provació del document presentat per l'oposició penja d'un fil. Guanyem i PSC sumen 12 vots i també tenen el suport del regidor no adscrit, Daniel Pamplona. El govern (junts i ERC) també en suma 13. El posicionament final de les dues formacions serà clau ja que l'alcaldessa, Marta Madrenas, no podrà fer servir el vot de qualitat per decantar la votació. En cas d'empat, no prosperaria.