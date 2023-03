Un condemnat per violar una dona el juliol de 2020 ha demanat a l'Audiència de Girona que li rebaixin la pena per aplicació de la nova Llei de Llibertats Sexuals, més coneguda com a "Llei només sí és sí". La secció tercera va condemnar-lo a 7 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual, i posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebaixar-li a 7 anys de presó. Ara, la defensa sol·licita una revisió en considerar que la forquilla actual pot rebaixar la pena fins als 5 anys de presó segons els criteris de la nova normativa. En tot cas, si el tribunal acorda la rebaixa, el condemnat no podrà treballar en cap professió que impliqui contacte amb menors d'edat un cop surti de la presó.

Els fets van tenir lloc l'1 de juliol de 2020 cap a tres quarts de dues de la matinada al carrer de Miquel de Palol del municipi. El condemnat va abordar la víctima per l'esquena i va agredir-la sexualment. Tot i que va fugir corrents, la Policia Local de Salt va poder-lo detenir uns minuts després, mentre la dona era atesa pels serveis mèdics. Detenen un jove per una agressió sexual a una dona dimecres a la matinada a Salt La fiscalia s'ha oposat a la revisió de la pena. Ara el tribunal haurà de deliberar. Actualment, el condemnat està complint presó.