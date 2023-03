L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació la compra de deu furgonetes elèctriques amb l’objectiu de renovar i ampliar el parc mòbil municipal. Aquests vehicles serviran perquè les brigades municipals i altres unitats del consistori puguin dur a terme les seves tasques diàries. L’adquisició s’ha aprovat per Junta de Govern Local amb un preu de sortida de 414.909 local.

En concret, són dues tipologies de vehicles els que estaran a disposició de l’Ajuntament. El gran gruix, seran nou furgonetes elèctriques de dues places, amb una càrrega de tres metres quadrats mínim. D’aquestes, sis hauran de tenir portaequipatges i seran utilitzades per les brigades de Mobilitat i Via Pública. Una altra haurà de tenir senyal lluminosa a sobre del vehicle i un sistema de ventilació de reixes a la cabina de càrrega perquè en pugui fer ús la brigada municipal de control de plagues. Per altra banda, les altres dues furgonetes aniran destinades a la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT) i a la Unitat d’Estacionament Regulat a la Via Pública. El pressupost total per aquest lot de nou vehicles és de 360.459 euros.

S’adquiriran nou furgonetes de dues places i una de cinc places, per a la brigada municipal de cementiris

A més, també es comprarà una furgoneta elèctrica més gran, de cinc places, per a la brigada municipal de cementiris. El vehicle ha de comptar amb un volum mínim de càrrega de 4,5 metres quadrats. Aquest lot té un preu de sortida de 56.490 euros.

Un cop l’empresa adjudicatària hagi signat el contracte tindrà deu mesos com a màxim per lliurar els nous vehicles. Un cop s’hagi fet, es donaran de baixa set altres vehicles municipals -quatre de les brigades de Mobilitat, Brigada de Control de Plagues, un de la Unitat d’Estacionament Regulat i un de la Brigada de Cementiris-. Actualment, l’Ajuntament disposa d’un parc mòbil de 112 vehicles, on s’inclouen turismes, furgonetes i camions, a més de 34 motos i sis bicicletes.

«Aquesta compra persegueix l’objectiu de modernitzar la flota de vehicles municipals de la ciutat de Girona amb criteris de sostenibilitat, per reduir les emissions i ser actius en la disminució dels efectes del canvi climàtic», apuntava la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda.