Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi que s'ha declarat en un concessionari de motocicletes a la carretera de Barcelona de la ciutat de Girona. Segons el cos d'emergències, que treballa amb 21 dotacions en l'extinció de les flames, el foc s'hauria iniciat pels volts de tres quarts de deu de la nit d'aquest dimecres i, ràpidament, ha avançat amb força afectant les naus contigües. S'ha desallotjat el personal d'alguns comerços i naus properes per la perillositat de les flames i el risc d'explosió.

Incendi a Girona davant Clínica Girona. pic.twitter.com/WBwrYHR8WI — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) 1 de marzo de 2023

Les primeres informacions apunten que l'incendi s'hauria originat en el taller del concessionari de motocicletes i que, a causa de la virulència de les flames, s'ha estès a les naus contigües on, entre altres establiments comercials, hi ha l'Escola Tècnica Girona. Per motius de seguretat, la companyia elèctrica ha tallat el subministrament a la zona. Al mateix temps, la carretera Barcelona, una de principals vies d'entrada a Girona, s'ha tallat en ambdós sentits de la marxa.