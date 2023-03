A hores d'ara encara es pot veure com surt fum de l'interior, mentre deu dotacions de Bombers encara treballen per extingir l'incendi. També avaluen la possibilitat que alguna de les cobertes de les naus cedeixi a causa de l'impacte de les flames. És el cas de les situades al carrer Cardoner i el de la cantonada del carrer Barcelona, on hi ha el concessionari de motocicletes Basolí, on l'incendi ha causat molts danys, tot i que sembla que el taller, que està a la part de sota del concessionari, no s'ha vist afectat. Basolí estava situat a la cantonada de la carretera Barcelona amb el riu Cardoner des de setembre de 1990.

Pel que fa a l'Escola Tècnica de Girona, també ha patit moltes destrosses a causa de l'incendi. De moment, avui s'han suspès les classes, tot i que ja estan estudiant diferents fórmules perquès es puguin reprendre. El projecte educatiu de l'ETG va néixer el 1994 i, actualment, compte amb uns 700 estudiants. L'alcaldessa, Marta Madrenas, apuntava aquest matí que l'Ajuntament «oferirà espais» perquè els alumnes puguin continuar fent classes, com poden ser centres cívics. A més, també ha detallat que «demanarem a Ensenyament escoles, instituts o centres professionals» on els estudiants puguin tenir un espai per continuar formant-se. Foc a l'entrada sud de Girona: les flames han devastat més de 6.000 m2 Mentrestant, tots els establiments del voltant continuen tancats i s'avaluen els possibles danys que hi hagi pogut haver. En alguns, aquest matí han hagut de netejar cendres i encara feia olor de cremat. El gerent del Graner, Xavier Manresa, explicava que «hem tingut molta sort» perquè el foc no ha arribat al seu negoci. Només una mica de cendres que ja han netejat. Ara, esperen poder reobrir el més aviat possible, tot i que el tall de subministraments encara està vigent. En principi, es posaran a la seva disposició uns generadors d'energia perquè els subministraments es puguin reestablir. Manresa també declara que «l'aigua que han utilitzat els bombers per apagar el foc tampoc ens ha arribat». El local situat al costat de l'Escola Tècnica Girona, el que antigament havia acollit una bolera fins al 2004, podria haver ajudat a frenar l'expansió de les flames cap al costat dels negocis de restauració, ja que està totalment buit. En aquest cas, sembla que no ha tingut impacte al Saratoga, propietat dels exfutbolistes del Girona, Eloi Amagat, Pere Pons i Àlex Granell, ni tampoc al Graner. En la part posterior de l'ETG, la del carrer del Riu Freser, tot sembla indicar que el Registre Mercantil tampoc s'ha vist afectat. El gerent de la Clínica Girona, Carlos Espígol, també ha afirmat que no es van veure afectats pel foc perquè el vent bufava cap a una altra direcció a l'edifici. Tanmateix, "ja teníem preparat canviar la climatització per si de cas».