Un paisatge devastat. Desolador. Trist. Aquesta era la sensació amb la qual es quedava qualsevol persona que passés dijous pel costat del concessionari de motocicletes Basolí i l’Escola Tècnica de Girona. L’incendi que es va originar dimecres a la nit i que aquest dijous al matí encara no estava del tot controlat, havia deixat imatges impactants, al mateix temps que depriments. S’han cremat uns 3.000 metres quadrats entre aquests dos negocis (uns 1.500 metres quadrats cada un) situats al davant de la Clínica Girona, al carrer Barcelona, que han patit molts danys materials, la majoria irreversibles. Fins a 24 dotacions de bombers van desplaçar-se fins al lloc dels fets dimecres a la nit, mentre que aquest dijous a la tarda encara n’hi havia deu treballant. A hores d’ara encara es desconeix l’origen del sinistre. Ho investigarà la Unitat d’Incendis Estructurals dels Mossos d’Esquadra.

Tot, perquè l’incendi va costar molt d’extingir i controlar. La gran preocupació dels cossos de seguretat va ser el sostre de les naus, ja que les flames consumien un material aïllant, situat entre dues plaques metàl·liques, cosa en dificultava l’extinció. De la mateixa manera, va ser complicat accedir als sostres a causa que alguns estaven fets amb material que no aguantaria el pes dels agents. Els bombers, juntament amb el Grup d’Estructures Col·lapsades, van revisar l’estructura de l’illa de naus afectades i també van acabar d’extingir els punts calents de la coberta on van fer diferents obertures per comprovar i evitar la propagació.

Les façanes del carrer Riu Cardener, fent cantonada amb la carretera de Barcelona són les que han quedat en pitjor estat. Els arquitectes municipals s’hi van desplaçar per avaluar els danys, ja que hi havia un elevat risc d’elements de les façanes i vidres que podrien acabar caient. De fet, al llarg del matí alguns trossos van acabar a terra i, per això, es va decidir mantenir la via tallada per vehicles i vianants, mentre que al carrer Barcelona la circulació ja s’havia restablert durant la matinada.

Basolí i ETG, els més afectats

A primera hora del matí, tot i que ja no hi havia aquelles flames tan brutals, encara es podia veure sortir fum de l’interior dels immobles. Un dels més perjudicats, el concessionari de motocicletes Basolí, on l’incendi va causar molts desperfectes. En principi, la part del taller que està a la part de sota de l’edifici no s’ha vist afectada, tot i que sí que havia quedat inundada per l’aigua que havien utilitzat els bombers per apagar l’incendi. Tot i així, les parts superiors s’han vist molt afectades i es calcula que s’han perdut més de 300 vehicles. La majoria motos, però també bicicletes i patinets elèctrics. A part de la botiga, el concessionari també tenia un parell de magatzems, o hi havia diferents recanvis. Alguns patinets o bicicletes es podien veure encara ahir matí a fora de l’edifici.

També l’Escola Tècnica de Girona ha patit moltes destrosses a causa del sinistre i ahir es van haver de suspendre les classes a l’espera de trobar una solució perquè els estudiants del centre puguin continuar formant-se. Es calcula que dues de les tres parts de l’escola han quedat molt malmeses i que molt material didàctic també s’ha perdut. De fet, a causa de l’aigua que van utilitzar els bombers per apagar les flames hi ha moltes parts del centre que han quedat inundades.

És el cas de la part de l’ETG Automoció, on s’ofereixen diferents cicles formatius especialitzats en automoció. També ha quedat molt perjudicat el sector de l’ETG Business, que fa cursos destinats al comerç, màrqueting o administració i finances, entre altres. En canvi, la part de l’ETG Racing, on es formen professionals en mecànica de competició, sembla que ha quedat intacte. Ara, queda per saber on es reubicaran els 700 alumnes que estudiaven al centre. Dins el centre també hi havia molts cotxes i prototips elèctrics, alguns amb maquetes, que han quedat completament destrossats. Tant el concessionari com l’escola tenien una gran quantitat de material inflamable. A part dels pneumàtics i altres recanvis que hi havia als dos negocis, també hi havia motors dels diferents vehicles. Tot això es va cremar, el que va provocar unes flames encara més espectaculars, en ser un material que pot provocar petites explosions, com les que es van produir. La nit va fer que les imatges de les flames fossin molt impactants. En canvi, la foscor no va permetre captar bé la gran quantitat de fum produïda per la crema d’aquests elements. En plena llum del dia, s’hauria vist una cortina més colpidora.

Altres negocis

L’illa d’empreses ubicada entre els carrers Barcelona, Manuel Cazurro Ruiz, Riu Freser i Riu Cardoner compte amb un ampli ventall de negocis. Un d’aquests, un aparcament privat en el qual s’observa que una part del sostre havia col·lapsat a causa de les flames. Aquesta part danyada està just al darrere de l’Escola Tècnica de Girona.

Sembla que cap dels altres locals, com els de restauració, un gimnàs, una botiga d’informàtica o el Registre Mercantil, situats en aquesta illa, es van veure afectats per l’incendi. Tot i així, aquest dijous al matí encara no van poder obrir perquè s’estaven avaluant els danys ocasionats i els subministraments continuaven tallats. I és que a causa de l’incendi els cossos de seguretat van tallar el subministrament elèctric per precaució. De fet, es van haver de portar generadors d’energia per donar llum a aquests edificis.

En tot cas, sembla que el local situat al costat de l’Escola Tècnica Girona, el que antigament havia acollit una bolera fins al 2004, podria haver ajudat a frenar l’expansió de les flames cap al costat dels negocis de restauració, ja que està totalment buit. Així, sembla que no ha tingut impacte al Saratoga, propietat dels exfutbolistes del Girona, Eloi Amagat, Pere Pons i Àlex Granell, ni tampoc al Graner. En la part posterior de l’ETG, la del carrer del Riu Freser, tot sembla indicar que el Registre Mercantil tampoc s’ha vist afectat.

Poc abans de les cinc de la tarda, un local de restauració ja va poder tenir llum i els bombers van donar el vistiplau per reobrir els locals en comprovar que no hi havia cap dany que pogués perjudicar tant als treballadors com als clients.

Sense danys personals

Tots i que molt material s’ha vist malmès a causa de l’incendi, sembla que cap persona ha patit danys físics. Quan van començar les flames, molts dels negocis de la zona ja havien tancat, i els que no -els de restauració- van poder ser desallotjats sense conseqüències. En originar-se fora de l’horari lectiu els estudiants de l’Escola Tècnica de Girona, també eren fora del centre. A més a més es va patir, en moments puntuals, perquè el fum o les flames arribessin a alguns habitatges privats propers. Aquest fet no es va produir i cap persona ni cap habitatge es van veure afectats per les flames ni per la densitat del fum.