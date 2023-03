El registre mercantil i el registre de la propietat que hi ha a l'illa d’empreses afectades per l’incendi a l’entrada sud de Girona van salvar-se «per un metre». Aquest dijous no s’hi va poder treballar per evitar qualsevol risc als treballadors o usuaris, però algun dels empleats van voler-se apropar fins a les instal·lacions i seguir les tasques d’extinció de les flames. Algun però, arribava amb el seu vehicle convençut que podria treballar. De fet, en algun negoci, els Bombers van comunicar als treballadors que havien de marxar per evitar qualsevol risc.

Els registres de la propietat i del mercantil, estan situats al carrer Riu Freser, a la part posterior del concessionari i l’escola afectades per l’incendi. Temor a l'esfondrament de l'antena de telecomunicacions a la zona del foc a Girona En cas que el foc hagués afectat part de la documentació de tot tipus que es guarda en aquests edificis, no hauria suposat un daltabaix majúscul, ja que tot està informatitzat, segons van explicar alguns treballadors. Van indicar que tan bon punt entra algun document al registre, ja s’escaneja pràcticament al moment i, per tant queda resguardat digitalment. Foc a l'entrada sud de Girona: l'incendi continua actiu i podria col·lapsar alguna coberta A més a més, tota la paperassa antiga també està resguardada perquè en el seu moment, ja fa anys, es va anar escanejant tot per poder-ne tenir una còpia si hi havia qualsevol incident, fos un foc, un robatori o una pèrdua, per exemple. «Tots els documents tenen una còpia de seguretat», indicava un dels treballadors. «Si hagués passat fa més de 25 anys sí que no sé què hauria passat», va admetre. En aquest cas, la tecnologia ha jugat a favor de la feixuga burocràcia. 45