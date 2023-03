Les autoritats han anat al matí al lloc del foc de Girona per posar-se a disposició dels negocis afectats i oferir diferents opcions perquè puguin reprendre l'activitat tan aviat com puguin.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha explicat que s'han posat a disposició dels propietaris dels establiments afectats. Madrenas ha explicat que "amb la pandèmia hi ha sistemes telemàtics per poder fer classes". Ha indicat que els 700 estudiants de l'Escola Tècnica Girona "necessitaran espais" i que des de l'Ajuntament es mirarà la disponibilitat dels centres cívics i que demanaran al Departament d'Educació "si hi ha escoles, instituts o centres professionals on puguin fer pràctiques". Ha deixat clar que els alumnes "han de poder continuar les classes amb la màxima disponibilitat" i que caldrà" trobar fórmules i que la ciutat ofereixi espais".

Mentrestant, la delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, ha anat al lloc amb els directors territorials d'Interior, d'Educació i d'Economia.

Han fet un seguiment de les tasques per apagar el foc i s'han ofert a les empreses afectades. "Per un costat, ens hem posat a disposició de l'Escola Tècnica per fer un acompanyament i que com més aviat millor els alumnes puguin continuar amb el curs". D'altra banda, tant amb l'escola com amb Basolí, Cañigueral ha ofert les eines de l'Institut Català de Finances perquè "mentre tiren endavant tot el procés amb les assegurances, si necessiten liquiditat, les bestretes de l'Institut Català de finances poden ser un ajut". "Mentre esperem valoració de danys, ja ens posem a disposició de les empreses per mirar quines eines hem d'engegar amb la Generalitat", ha dit la delegada.