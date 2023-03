Fa més de trenta anys que el concessionari de motocicletes Basolí i l’Escola Tècnica de Girona estan ubicats a l’entrada sud de la ciutat, just el davant d’on ara hi ha situada la Clínica Girona. Són més de tres dècades de dos negocis familiars que ara s’han vist afectats per l’incendi que es va produir a aquesta illa de naus d’edificis ubicada entre els carrers Barcelona, Manuel Cazurro Ruiz, Riu Freser i Riu Cardener, sent els dos negocis els més perjudicats. Tanmateix, aquests anys d’història «no s’esborren amb un incendi», escrivia l’ETG en una publicació a les xarxes socials.

Basolí està situat a la cantonada de la carretera Barcelona amb el Riu Cardener des de setembre de 1990. El seu gerent, Simon Basolí, visiblement afectat per la situació, explicava que «no s’ha salvat res» del que hi havia a la nau. L’establiment és una de les botigues de referència per molts amants de les motocicletes o bicicletes, amb una gran varietat de recanvis i accessoris.

El projecte de l’Escola Tècnica de Girona va començar el 8 de maig de 1989. «El meu pare ho va començar i jo fa trenta anys que he après la feina», detallava el director de l’escola, Jordi Moncanut, qui té entre cella i cella reprendre les classes com més aviat millor. «Busquem reactivar les classes i el curs d’una manera que pedagògicament sigui la més vàlida pels alumnes», també va dir. En tot cas, però, descartava fer les classes de forma telemàtica, com es va fer durant la pandèmia, ja que «fer-les on-line costa als alumnes».

Dimecres a la nit, alguns professors i alumnes del centre es miraven les flames amb preocupació. Moncanut detallava que alguns estudiants «estaven tristos» i també «n’hi havia que ploraven». També pares i mares «ens han donat ànims». Tot això, feina que encarés tot aquest desastre «més content», ja que «els missatges de suport ajuden a ser optimistes i a tenir una actitud positiva». Tanmateix, va remarcar que «hem d’intentar activar les classes de nou com més aviat millor».

Negocis tancats

Al llarg d'aquest dijous, tots els negocis que hi ha a aquesta illa de naus van estar tancats. Un d’ells el bar Graner, tot i que els seus treballadors hi van anar durant el matí a netejar totes les cendres i petita polseguera que va quedar dins el local a causa de l’incendi. El gerent del Graner, Xavier Manresa, explicava que «hem tingut molta sort» perquè el foc no va arribar al seu negoci. No només van tenir sort amb les flames, sinó també amb l’aigua utilitzada pels bombers que «tampoc ens ha arribat». Al llarg del dia van estar pendents que els cossos de seguretat els donessin permís per reobrir el local i, finalment, va ser l’únic de la zona que ho va poder fer durant la tarda perquè estan connectats a un transformador diferent de la resta de negocis i perquè l’estructura del local no pateix cap dany.

Un altre dels edificis de la zona de l’incendi és la Clínica Girona, que en cap moment va patir cap dany. Només algunes infermeres durant la nit van patir pel seu cotxe, aparcat al carrer Riu Cardener, tot i que la policia els va donar permís per anar a aparcar el seu vehicle en un lloc més segur. El gerent de la clínica, Carles Espígol, va afirmar que no es van veure afectats pel foc perquè el vent bufava cap a una altra direcció a l’edifici. Tanmateix, «ja teníem preparat canviar la ventilació per si de cas».

Per altra banda, els veïns de la zona també van viure l’incendi amb preocupació. Alguns, fins i tot, van anar a dormir ben entrada la matinada. No obstant això, «no hem patit per nosaltres», apuntava l’Alfons, un veí del carrer Riu Cardener -de la part no afectada pel sinistre-. Van patir més «perquè hi ha diferents llocs de treball, estudiants o el registre mercantil», deia, afegint que «coneixem la gent del sector de tota la vida i sap greu».

L’Ajuntament: «A disposició»

L’Ajuntament de Girona també va seguir els fets de ben a prop. «És una mala notícia per la nostra ciutat, ha estat complicat», deia l’alcaldessa, Marta Madrenas, que va acudir ahir matí al lloc dels fets. Madrenas també explicava que «ens hem posat en contacte amb els propietaris de les diverses naus i ens hem posat a la seva disposició».