Àlex Maqueda tornarà a encapçalar la candidatura socialista a l’alcaldia de Llagostera en les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. Maqueda, de 41 anys, estarà al capdavant d’una candidatura renovada, amb "l'ambició de créixer a l’Ajuntament".

Les prioritats d’Àlex Maqueda al capdavant de l’Ajuntament passen per “la millora de la gestió del dia a dia del municipi, la millora de la seguretat i també per l’impuls de projectes que fa temps que estan encallats, com és el cas de la residència municipal per a la gent gran”. En relació a la seguretat, Maqueda ha explicat que seria necessari destinar-hi més recursos, ja que “invertir en seguretat és invertir en el benestar dels llagosterencs i llagosterenques”.

El candidat socialista considera que Llagostera necessita posar "fil a l’agulla en diversos temes", com un major suport a l’emprenedoria. També en l’àmbit econòmic, ha recordat que el municipi “té una ubicació estratègica propera a la costa, que pot convertir-se en un element important d’oportunitat per desenvolupar projectes vinculats al turisme”.