Un camió que transportava material a diferents botigues de la ciutat de Girona ha cremat davant del Mercat del Lleó, aquest migdia. El conductor s'ha adonat que alguna cosa no anava bé i ha tingut temps de deixar del vehicle apartat i ha trucat els serves d'emergències. El foc s'ha iniciat a la zona davantera, on hi ha el motor, probablement per un curtcircuit. Immediatament s'ha aixecat una llarga columna de fum blanc producte de les flames. No hi havia perill d'explosió perquè el combustible, en aquest tipus de vehicles està a la part posterior. La policia municipal ha tallat el trànsit a la Gran Via de Jaume I i dues dotacions dels Bombers han pogut treballar per apagar les flames davant de l'expectació dels vianants i els clients i treballadors del mercat.