«Oferir pastes i aigua als bombers era el mínim que podíem fer»

Han estat molts els negocis que s'han vist afectats per l'incendi que va cremar l'illa d'edificis situats entre ubicada entre els carrers Barcelona, Manuel Cazurro Ruiz, Riu Freser i Riu Cardener. Els que més van patir les flames van ser el concessionari de motocicletes Basolí i l'Escola Tècnica de Girona. Allà, s'han cremat uns 3.000 metres quadrats. Durant la nit de dimecres es van desplaçar fins al lloc dels fets 24 dotacions de bombers, que van treballar sense descans per controlar i extingir l'incendi, i va ser complicat, ja que es van trobar amb diferents problemes.

De fet, dijous al matí l'incendi encara no s'havia extingit. Els bombers tenien els seus vehicles aparcats a una part del carrer del Riu Freser, just al davant de la Cafeteria Girona-2, que estava tancada, tot i que el seu gerent, Amancio Muñoz, i alguns treballadors, havien anat fins al local per veure que no s'hagués patit danys. Muñoz va voler tenir un detall amb els agents que havien treballat durant tota la nit explica que els van oferir una mica de menjar i beguda. «Portaven tota la nit treballant», narra, i afegeix que va sortir del local amb una safata de pastes i aigua i els va dir: «agafeu el que vulgueu». «És el mínim que podíem fer», afirma, i és que, en cas contrari, «tot aquest aliment s'hagués fet malbé».

La Cafeteria Girona-2 no ha patit danys a causa de les flames, tot i que de moment continua tancada. En tot cas, Muñoz també assenyala que van viure tots els esdeveniments amb «por» i «patiment». També detalla que ells pensaven que l'illa estava formada per «només un edifici», però «en son dos de diferents», per la qual cosa les flames no van arribar i «ho hem pogut salvar tot». Ara, la màxima preocupació del gerent del local és reobrir el negoci com més aviat millor. Segurament, a principis de la pròxima setmana ja ho podran fer amb normalitat.