El ple extraordinari de Girona no ha validat la proposta de Guanyem, el PSC i el regidor no adscrit, Daniel Pamplona, per intentar evitar la desaparició de l'ESO a l'institut Narcís Xifra del barri del Pont Major. En la votació, tal com havia avançat Diari de Girona, s'ha produït un empat i, en aquest cas, la moció no ha prosperat perquè després d'una segona votació amb idèntic resultat, el vot de qualitat de l'alcaldessa ha decantat la votació cap al "no". Guanyem, el PSC i el regidor no adscrit han votat a favor del text, la regidora de Ciutadans, Míriam Pujola, s'ha abstingut i el govern (els 9 regidors de Junts i els 4 d'ERC) i han votat en contra.

Des de Guanyem i el PSC asseguren que era viable un centre integral de FP i mantenir les línies d'ESO al Narcís Xifra. Sílvia Paneque (PSC) i Cristina Andreu (Guanyem) han criticat que la decisió no tingui el consens de la comunitat educativa del barri i lamenten que fos una decisió "unilateral" del Departament. Paneque ha lamentat que es "tanqui" un centre educatiu en un barri i es pretengui enviar els alumnes a centres saturats talment com "la diàspora". Andreu ha explicat que si el que pretenia el Departament era lluitar contra la segregació, això, a parer seu, es fa "posant-hi recursos" i no "tancant un centre d'un barri pobre, com així el qualifica el Departament" .

El telèfon de Pujola

Pujola ha revelat que algú ha filtrat el seu número de telèfon perquè la pressionessin i canviés el vot. Pujola ha insistit en què Guanyem i el PSC sabien des del novembre, en reunions al Consell Municipal d'Educació, que l'institut del Pont Major perdria l'ESO i no van fer res.Al mateix temps, ha lamentat que el govern no informés les famílies fins fa dues setmanes. Per tot això, ha qualificat la sessió com "el ple de l'engany".

Pel govern, el regidor d'Educació, Àdam Bertran, ha insistit en què la conversió del Xifra en un centre de FP serà una bona oportunitat i que es convertirà en un "referent" per tota la demarcació. També ha insistit en què des del novembre l'oposició sabia que s'eliminaria l'ESO i ha assegurat que totes les famílies afectades rebran un acompanyament per escollir el nou centre, que serà el Carles Rahola o el Vicens Vives.

El ple ha estat seguit per representants veïnals i de les famílies a l'interior del saló de sessions.

El debat tenia l'objectiu que l’Ajuntament mostrés "el compromís" en mantenir les dues línies d’ESO a l’Institut Narcís Xifra pel pròxim curs i que s'apostés per desenvolupar un projecte per refermar la Formació Professional a la ciutat per tal de tenir una FP integral. Amb l'acord sota el braç, que no ha prosperat, es volia transmetre al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el posicionament de la ciutat. La decisió final però, hauria seguit en mans del Departament. La preinscripció comença el 8 de març.

També han tingut un torn d'intervenció els regidors de l'oposició que solen seguir els temes d'educació a la ciutat: Pere Albertí (Guanyem) i Quim Ruhí (PSC). Els dos han assegurat que en tots els debats al Consell Municipal d'Educació la proposta, incloïa com a "fet consumat" l'eliminació de l'ESO i només es podia parlar ja de mesures per minimitzar l'afectació a les famílies. Ruhí ha indicat que Pujola no sol assistir a les reunions del Consell Municipal d'Educació, però Pujola ha aixecat uns documents que correspondrien a les actes de les reunions.

El debat en el passat

El 23 de gener, el Consell Municipal d'Educació va aprovar per unanimitat un document on s'indica literalment que "l’aposta de convertir l’Institut Narcís Xifra en un Centre Integral de Formació Professional és una bona proposta pel centre i que pot donar oportunitats noves a la ciutat i àrea d’influència". També es lamentava "l’històric que ens ha dut a prendre aquesta decisió, considerant que s’hauria d’haver planificat amb temps, des del moment en què es va començar a decidir la creació d’instituts nous a municipis limítrofs, que va ser el principal desencadenant". A més, es criticava "que fins ara no hi hagi hagut informació clara i amb antelació que pogués fer preveure aquesta situació" i es posava de manifest que "l’aposta de convertir l’Institut Narcís Xifra no ha d’implicar la reducció de grups d’ESO a la ciutat de Girona".

L'AMPA

Abans del ple, a la plaça del Vi, diverses famílies del Xifra s'han concentrat amb pancartes reclamant la continuïtat dels estudis de secundària al centre. També ho han fet dins la sala de plens, durant la sessió extraordinària. Han desplegat una pancarta on es llegia 'Volem l'ESO al Pont Major' i han exhibit cartells amb els lemes 'Tancar és la solució fàcil però no la millor' i 'Volem una ESO digna'.

Després de la votació, el president de l'AMPA del Xifra, Roger Casero, ha dit a 'Agència Catalana de Notícies (ACN) que els sap "greu" que el consistori no hagi pres posició "en defensa del manteniment de l'ESO". "Aquest era el primer desig de les famílies del barri, perquè hi ha un sentiment de pèrdua d'etapes de l'educació al Pont Major", ha dit. Casero ha admès que "potser se'n podria haver parlat abans", més encara ara que els terminis corren, i ha reiterat que més enllà de la secundària, al barri "també hi ha una necessitat i una demanda de serveis socioeducatius que també s'han de poder atendre".