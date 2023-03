Quaranta anys no es fan cada dia. Assolir una independència, tampoc. I el 3 de març és una data marcada en vermell pels saltencs i les saltenques. És el seu dia. El dia de sentir-se orgullós de formar part del municipi i d’explicar, potser amb els ulls vidriosos, les millors virtuts que té. El 3 de març de 1983, Salt es va independitzar de Girona, i aquesta efemèride s'ha celebrat aquesta tarda amb una gran festa a l’espai d’El Canal, a la Coma Cros, en els tradicionals Premis Tres de Març. Un acte del qual se’n van fer dues representacions perquè tothom pogués rememorar aquestes quatre dècades en primera persona. I clar, la sala es va emplenar en les dues ocasions.

Aquest any, els guardons han estat especials. No s’han entregat a una persona en concret, ni a una entitat. Enguany, amb motiu d’aquests 40 anys, s’ha volgut reconèixer a tots els veïns i veïnes de Salt. I és que «el Tres de Març del 2023 no va de noms, va de Salt», ha destacat l’alcalde, Jordi Viñas, en el seu discurs. Viñas, ha afegit que de Salt ho és «tothom que se'n sent», siguin aquelles persones que hi han viscut «tota la vida» com també «els nouvinguts».

QUARANTA ANYS DE LA INDEPENDÈNCIA DE SALT. En uns Premis Tres de Març molt especials, on es reconeixen als veïns i veïnes del municipi, es recorda amb nostàlgia i a partir d’un espectacle amb artistes del municipi els fets més destacats d’aquestes quatre dècades. L’alcalde, Jordi Viñas, destaca «un munt de records nostàlgics que estan gravats a foc en la nostra memòria i que formen part de nosaltres».

Un discurs que s'ha centrat molt a rememorar fets del passat, a aquell «munt de records nostàlgics que estan gravats a foc en la nostra memòria i que formen part de nosaltres». Però també a aquell «orgull» de ser saltenc o saltenca i a la reivindicació «de les nostres arrels». I és que aquestes quatre dècades d’història no s’haguessin escrit sense les «vivències personals» dels saltencs i saltenques, i això ha fet que flueixi entre ells «un sentiment de pertinença que és molt nostre i que, sempre que podem, el mostrem allà on sigui».

«Si fem una mirada enrere ens envairan munt de records nostàlgics que estan gravats a foc en la nostra memòria i que formen part de nosaltres» Jordi Viñas - Alcalde de Salt

Al llarg del seu parlament, Viñas també ha volgut fer un agraïment a totes les persones que han participat en la preparació dels actes, amb especial menció al comissari Miquel Berga. Per altra banda, a l’acte també hi ha assistit el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, que va començar dient: «soc de Sarrià de Ter», que també commemorava els 40 anys de la seva independència. Va explicar que el fet de ser «sarrianenc», ja el convertia en «mig saltenc», perquè «tenim coses en comú». «El 3 març és un bon moment per posar en valor el fet de la independència», detallava, però també afirmava que això portava una «responsabilitat».

«Salt i els fils invisibles»

L’acte de commemoració, a més, ha comptat amb un espectacle produït per Xicu Masó i que portava com a títol «Salt i els fils invisibles». Aquest ha volgut fer un reconeixement a tota la ciutadania, a la diversitat, singularitat i potencial de la gent que fa 40 anys va tenir la capacitat de treballar junta, tot i tenir diferències. Però també tenir un sentiment comú: l’orgull de ser saltenc.

Així, l’espectacle tenia per objectiu explicar el que ha passat en el municipi en els últims quaranta anys. Recordant, per exemple, l’important que ha estat la indústria tèxtil pel municipi, o també fent menció a l’antiga fàbrica d’embotits La Maret o a la creació del grup de teatre El Talleret. Tot, explicat amb la identitat saltenca de la lluita que van fer per tornar a ser un municipi independent. Tot això va ser representat a través de diferents artistes i personatges de la cultura del municipi. Entre altres, la cantant, Nuri Mancebo, que va compondre una cançó per l’ocasió, o els pintors , «els tres Mateus», com se’ls va anomenar ahir -Joan, Lluís i Fonsu-.

Totes aquestes representacions ha seguit també la línia del llibre El meu Salt i el del futur, que es va entregar a tots els assistents a l’acte. L’obra recull el testimoni de tots els exalcaldes que ha tingut el municipi al llarg d’aquestes quatre dècades, a part alguns veïns i veïnes han escrit un article, mentre que també inclou una memòria visual del fotògraf Josep Maria Olivares.