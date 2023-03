Gairebé 9 de cada 10 usuaris de la Girocleta estan satisfets amb el servei (un 87%) i el recomanarien sense dubtar-ho a altres ciutadans i ciutadanes (un 98%). A més, un 70% de les persones enquestades ha posat una puntuació de vuit o superior com a valoració global del servei. Aquests són tres dels resultats que es desprenen de l'enquesta als abonats del servei de lloguer de bicicletes públic de Girona, que s'ha portat a terme entre el 14 i el 26 de febrer. Hi han participat 2.261 persones de les 3.899 que van rebre el qüestionari.

La regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda, ha destacat que "la millor notícia de l'enquesta és que la gent que fa servir la Girocleta està molt contenta amb el servei, i aquesta és la base a partir de la qual continuar creixent". La informació dels abonats i abonades servirà per "millorar i fer útil el servei per avançar en la mobilitat sostenible a la ciutat".

Estacions noves

Les persones que han respost l'enquesta han mostrat predilecció per augmentar les estacions en els barris on no n'hi ha, vers augmentar les estacions perquè estiguin més pròximes. De fet, el plànol que ha sorgit arran de les ubicacions proposades pels abonats i abonades per a les futures estacions es pot veure com les peticions s'estenen arreu de la ciutat, malgrat que es concentren a l'entrada sud de la ciutat, a la zona de la rotonda de Salt, a la zona del parc de Domeny, a la Devesa, a Santa Eugènia i Can Gibert, a Montilivi i al Barri Vell.

L'estat de les bicicletes, l'ampliació a altres municipis i l'augment de carrils bici han estat les opcions més votades en relació amb els aspectes a millorar del servei; mentre que la facilitat d'ús, la comoditat de la bici i el preu són tres característiques que més agraden als usuaris del servei. La rapidesa del desplaçament és, majoritàriament (68%), el motiu principal per utilitzar la Girocleta, seguit de la voluntat d'evitar desplaçaments contaminants amb un 20%. El seu ús substitueix, a parts iguals, trajectes que serien fets a peu o amb moto i cotxe.

L'Ajuntament de Girona va obrir aquesta enquesta de satisfacció el passat 14 de febrer perquè els usuaris de Girocleta avaluessin el servei i poguessin fer propostes de millora. Ha estat la primera vegada que el consistori impulsa una enquesta per conèixer la percepció que els usuaris tenen del servei de lloguer de bicicletes públic de Girona.

Els resultats permetran a l'Ajuntament disposar de més informació per escollir en quins punts s'emplaçaran les sis estacions que s'han d'instal·lar en el proper any. A banda de l'opinió dels abonats, el consistori també tindrà en compte el consell d'altres agents interessats, com ara de la Taula de Mobilitat, així com criteris tècnics i jurídics.

Girocleta a Salt

Per altra banda, Guanyem Girona reclama que la Girocleta pugui arribar a Salt durant el pròxim mandat. Salellas ha explicat que «els governs dels municipis que limiten amb Girona ens hem d’entendre per aconseguir que la Girocleta es converteixi en un vehicle referent de la mobilitat sostenible més enllà de la ciutat de Girona».