L’exconsellera de Salut, Marina Geli, tancarà la llista de Junts per Catalunya a Girona per les eleccions municipals del mes de maig. Ho va anunciar ahir la candidata per Girona, Gemma Geis, en un acte organitzat amb motiu del 8M, «Anem Juntes», en què s’ha debatut sobre la necessitat de connectar i correlacionar més la ciència i polítiques públiques per donar-los una perspectiva de gènere sòlida i amb capacitat transformadora real.

Per Gemma Geis, Marina Geli és «un referent de la política catalana, una d’aquelles dones que ha obert tantes portes perquè d’altres puguem anar al darrere» que aportarà «un coneixement i experiència» en l’àmbit de la salut i de la ciutat de Girona «indispensable en aquest projecte de vida que proposem». Per això, li va agraïr que vulgui afegir «la seva visió en una llista que serà una suma de sensibilitats diferents». Per la seva banda, Marina Geli va explicar que entre els motius pels quals s’incorpora a la candidatura és per «la visió transformadora de la ciutat que té el projecte» i perquè l’encapçala una candidata «que pot ser una líder intergenacional, que no exclou ningú, viatjada, autoexigent, determinada i compromesa». Històrica militant del PSC -hi va militar entre els anys 1996 i 2014-, Marina Geli va ser líder dels socialistes gironins, diputada al Parlament i consellera de Salut amb Pasqual Maragall de president. Arran del procés independentista es va allunyar del PSC. El gener del 2014, juntament amb Núria Ventura i Joan Ignasi Elena, va trencar la disciplina de vot del PSC-PSOE en votar «Sí» a demanar al Congrés dels Diputats la potestat de fer una consulta sobre la independència de Catalunya. Geli va acabar per estripar el carnet de militant socialista i es va acostar a Junts. L’any 2017 va ocupar un dels últims llocs de la llista de Junts per Barcelona en les eleccions al Parlament de Catalunya. Xarxes comunitàries per dones que han patit violència masclista Durant l’acte, Gemma Geis també ha proposat impulsar des de l’Ajuntament la creació d’una xarxa comunitària a Girona de suport a dones que han patit violència masclista. L’objectiu és travar un mallat professional, associatiu, i personal que ajudi en la prevenció, la detecció de casos i l’acompanyament en tot el procés tant a les víctimes, com al seu entorn, així com als professionals socials, sanitaris, educatius, judicials o de l’àmbit del dret vinculats amb aquests casos. “Un projecte de vida en el qual irromp la violència masclista, és un projecte de vida que es pot trencar” motiu pel qual, ha apuntat Gemma Geis, incorporarà en el programa electoral la proposta de crear aquestes xarxes comunitàries “que tenen una alta capacitat de transformació i bons resultats en altres països i ciutats”. “Hi ha la solidesa científica per poder-ho, també a Girona”, ha conclòs Geis. Aquestes xarxes comunitàries són un dels principals àmbits d’estudi de l’experta Patricia Melgar que també ha participat en l’acte. Melgar ha defensat la necessitat que ciència i polítiques públiques vagin interlligades perquè “els avenços en la ciència acabin tenint un impacte en les accions que s’apliquen en tots els àmbits de la vida, també en el camp de les polítiques socials i, en aquest cas, en benefici de les dones que han patit algun tipus de violència”. Melgar, que és doctora en Pedagogia, professora i investigadors als estudis de Treball Social de la Universitat de Girona, és actualment investigadora principal del Grup de Recerca Interdisciplinar en Gènere i Vulnerabilitats Socials. En l’acte ha presentat part dels resultats d’una de les últimes recerques que ha dirigit “SOL.NET: Xarxes de Solidaritat amb Impacte en els Processos de Recuperació de Dones Víctimes de Violència de Gènere”.