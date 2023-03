El Festival del Circ Elefant d'Or a Girona ha viscut aquest dissabte un fet excepcional. Per primera vegada en la història, tres trapezistes diferents han fet un quàdruple salt mortal en un mateix número. En el vídeo que acompanya aquesta notícia es veu un dels quadruples salts mortals. Els protagonistes del rècord han estat els mexicans The Flying Caballero, una família amb una llarga història en l’art dels trapezis. Els tres acròbates que han aconseguit aquesta proesa han estat Ruben Caballero Jr (25 anys), Gunther Rafael Caballero (17 anys) i Anru Luis Caballero (15 anys).

Des que el 1920 el trapezista Alfredo Codona realitzés de manera regular, diària i impecable el triple salt mortal en el llegendari circ Ringling Bros. and Barnum & Bailey, Mèxic s’ha convertit en la pàtria d’aquesta disciplina. Durant un segle, desenes de formacions de trapezistes mexicans han passejat el seu talent d’homes i dones voladors pel món. Entre les famílies mexicanes que han aconseguit màximes fites en l’art del trapezi es troba la dels Caballero. Rubén Caballero Curiel fou el primer mexicà que va mostrar al seu país el quàdruple salt mortal i el seu coneixement del sector i dels Estats Units d’Amèrica foren prou raons per a estrenar, el 2001, el seu propi circ: el Circo Hermanos Caballero. Amb un llegat de sis generacions a les espatlles, els joves membres de la família, a l’empara dels més experimentats, s’esforcen a diari no només en les tasques pròpies de moure un gran circ sinó de mantenir viva l’excel·lència de l’art del trapezi volant en el si de la família.

Un festival de rècords

Abans d'arrencar el festival, el seu director, Genís Matabosch, va avisar que aquest any serà "una edició de rècords". Ho va dir fa uns dies després que els il·lusionistes Duo Wizzards de Rússia batessin el rècord Guinness de canvis de vestits.

Aquesta és l'edició del festival amb més artistes convidats (un total de 70) que venen d'una vintena de països. Per primera vegada hi ha artistes d'Israel i, a més, també s'estenen noves disciplines. Es tracta del faquirisme o la força capil·lar que per primera vegada es mostraran a la pista de circ de Girona.

Per altra banda, el festival Elefant d'Or serà la primera cita europea on tornen a participar companyies de la Xina. Fins ara no havien pogut participar en aquests espectacles a causa de les restriccions que tenia el país d'origen per la pandèmia. Ara, amb la lliure circulació, les companyies poden tornar a concursar i la primera vegada que ho facin serà a Girona.

A més, Matabosch va assegurar que aquesta edició del festival serà una mostra que el circ és "una autèntica torre de Babel", ja que hi participaran artistes russos. El director del certamen circense va assegurar que no han "exclòs a ningú" perquè volen demostrar que "la cultura uneix pobles". Per això, més enllà de la situació geopolítica que visqui cada país, el festival del circ "farà bandera dels valors de la pau".