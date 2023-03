Un incendi a primera hora del matí d'avui al passatge Roger de Llúria de Salt ha deixat un ferit crític, un de greu i set ferits lleus. El foc, que ja està extingit, s'ha estès per la façana i ha obligat a desallotjar l'immoble.

Segons fonts dels Bombers, el foc ha començat al voltant de les vuit del matí en un pis de la primera planta. L'edifici consta de planta baixa i cinc plantes pis i les flames s'han estès per la façana. El ferit crític i el greu (té una cama trencada) han saltat del seu habitatge fugint de les flames. . Altres set persones també han patit les conseqüències del foc i han estat ateses pels serveis d'emergència, però la seva afectació és lleu.

L'incendi s'ha donat per controlat a les deu del matí.

Del total de ferits, quatre han estat traslladats en centres sanitaris, dos homes i dues dones. Dos d'ells a l'Hospital de Santa Caterina de Salt i els altres dos a l'Hospital Trueta de Girona.

A més, els bombers han confinat 11 persones més durant les tasques d'extinció de l'incendi i les han ajudat a sortir de l'edifici un cop la zona era segura. Segons el sotscap territorial d'emergències de Girona, Miquel Valencia, algunes d'elles també han estat ateses pel SEM.

Valencia ha explicat que, quan les dotacions d'emergències han arribat al lloc, ja hi havia dues persones precipitades, que han estat ateses sanitàriament.

A hores d'ara, els bombers desconeixen l'origen de l'incendi. El pis on s'ha originat l'incendi té el forjat afectat, que és de volta catalana. Tant aquest edifici com el superior tenen danys estructurals i l'arquitecte municipal ha decretat que no poden ser ocupats. Aquests danys, però, no han afectat a la resta de l'edifici i els altres veïns han pogut tornar a casa seva.