Llagostera ha tancat el 2022 amb un 83% de recollida selectiva, un 10,9% més que l’any anterior. Respecte al 2020, moment en què es van començar a implantar canvis en el sistema amb l’objectiu de millorar resultats, es constata un augment del 18% de selecció.

Són dades facilitades per l’ajuntament, que destaca que la millora es deu, entre d'altres a la incorporació al sistema porta a porta de les urbanitzacions de la Canyera, Mata i Mont-Rei i els veïnats de Cantallops, Creu de Serra, Ganix, Mata i Pocafarina. També hi tenen a veure l’entrada en funcionament del sistema de contenidors intel·ligents de les àrees de recollida a la resta de veïnats i a les urbanitzacions de Selva Brava i Font Bona; i el nou sistema d’accés amb carnet a la deixalleria municipal. Amb aquests canvis, tota la recollida de residus de Llagostera compta amb sistema d’identificació d’usuaris i, gràcies a això, tota la ciutadania ja es pot veure beneficiada per les bonificacions a la taxa de residus.

L’ajuntament també destaca la reducció en un 34,82% de la fracció rebuig, fet que suposa la reducció de 566 tones de residus que haurien acabat l’abocador de Solius, ara tancat, amb el cost econòmic i mediambiental que això suposa. Així mateix amb la implantació de la recollida porta a porta de la fracció vidre, ha suposat un augment de 41,81 per cent.

Pel que fa a les altres fraccions respecte a l’any passat, la recollida selectiva de l'orgànica s'ha incrementat en un 6,03%, del paper en un 15,94% i dels envasos un 12,82%. Aquestes dades inclouen tant el porta a porta, domiciliari i de comerços, així com les àrees de contenidors i la deixalleria municipal.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Casas, destaca l’èxit de les polítiques endegades aquest mandat amb l’objectiu de millorar la gestió de residus, des del tancament de l’àrea d’emergència de la deixalleria a l’extensió del porta a porta o a la instal·lació de noves àrees als veïnats i urbanitzacions en què aquesta no arriba (i que properament acabaran de condicionar-se definitivament). També, la clara aposta per la reducció de residus: en només un any, s’ha passat de 504 kg per habitatge i any a 443.

Des de l'Àrea de Medi Ambient s'han impulsat diverses iniciatives i campanyes de conscienciació encaminades a millorar no només la correcta gestió sinó també la reducció dels residus. Exemples d’això en són la campanya Rezero per al foment del Residu Zero en la ciutadania, per la qual Llagostera va ser finalista dels Premi Rezero 2022 a nivell català i que compta amb 15 famílies inscrites, o l’impuls del compostatge casolà, que ja compta amb 184.

Tal com apunta Casas, "Cal agrair aquests resultats tan bons a la gran implicació de tota la ciutadania i de l’equip tècnic i el personal de l’Àrea de Medi Ambient. I continuar treballant junts per seguir sent un exemple de recollida selectiva i, encara més, de reducció de residus. Això ens fa un municipi millor i cada cop més respectuós amb el medi ambient”.