La junta de govern local de l'Ajuntament de Girona ha aprovat les condicions amb les quals la Generalitat cedirà el xalet de Sant Narcís i així destinar-lo a usos veïnals. Ara, la prioritat serà parlar amb els veïns del barri perquè especifiquin quins usos definitius volen donar a l'edifici. El xalet era la seu dels serveis territorials del Departament de Justícia, que es van centralitzar a la seu del Govern amb la reforma de l'antic hospital de Santa Caterina. La finca està en bon estat i té un primer pis i planta baixa amb pati. L'ús del xalet per a veïns és fruit d'un acord del govern local (Junts i ERC) amb Guanyem Girona per l'aprovació dels pressupostos del 2020.

El xalet de Sant Narcís actualment està en desús a l'espera que l'Ajuntament de Girona i la Generalitat tanquin la cessió definitiva que permetrà al consistori utilitzar l'edifici. Per aconseguir-ho es preveu fer una mutació demanial per un termini de 30 anys i ara la junta de govern local de Girona ja ha acordat les condicions amb les quals la Generalitat cedirà l'espai. A partir d'aquí caldrà concretar la cessió de manera definitiva.

Diàleg amb els veïns

En paral·lel, el govern local veu prioritari parlar amb els veïns de Sant Narcís per decidir quins usos cal donar al xalet. L'objectiu és que aquest espai ajudi a esponjar el centre cívic del barri, que està a pocs metres del xalet. A més, està al mig de Sant Narcís, una zona òptima per fer-hi accions socials. Durant la pandèmia el centre cívic de Sant Narcís va haver de redefinir els espais i llocs de treball per ampliar-los i donar la seguretat sanitària necessària.

Això ha posat de manifest la necessitat d'espai que té aquest equipament veïnal i ara es preveu ampliar-ho amb el xalet de Sant Narcís, que té 703 metres quadrats, 449 d'ells de superfície construïda. L'edifici consta de primer pis i una planta baixa amb un pati. En aquest espai haurien d'oferir-s'hi serveis per a infants i joves, a banda dels usos que els veïns decideixin.

A banda de la cessió d'aquest edifici al barri de Sant Narcís, l'Ajuntament de Girona també està desplegant altres locals per a usos veïnals i per a entitats de la ciutat. Fa poc es va acordar la compra de locals als barris de l'Eixample i de Vista-Alegre.

La visió de Guanyem

Per la seva banda Guanyem ha celebrat que tres anys després de l'acord de pressupostos el procés per recuperar el Xalet de Sant Narcís faci un pas endavant. La regidora de la formació municipalista Cristina Andreu ha reivindicat la proposta: "El Centre Cívic de Sant Narcís està al límit de la seva capacitat. Poder disposar del xalet és una oportunitat única per avançar en la línia d'oferir més i millors espais sociocomunitaris". En aquest sentit, la regidora de Guanyem ha demanat que es faci una proposta d'usos treballada conjuntament amb les entitats veïnals així com també amb els serveis públics que treballen dia a dia al barri.