Comissions Obreres (CCOO) va organitzar ahir a Girona una sessió informativa adreçada a les treballadores de la llar, amb l’objectiu de donar informació dels nous drets i canvis normatius del règim laboral de treballadores de la llar, així com els canvis en la llei d’estrangeria en relació amb l’arrelament laboral i per formació per tal de poder regularitzar la seva situació.

Entre aquests canvis es troba la possibilitat d’optar a la prestació d’atur o la fi de l’acomiadament unilateral i injustificat per part de les famílies respecte a les treballadores de la llar, que suposa que tot cessament ha de ser degudament explicat formalment a les afectades i amb possibles indemnitzacions.

La jornada d’ahir va comptar amb la participació de Fany Galeas, secretaria de les dones i polítiques d’igualtat i responsable de treballadores de la llar de CCOO de l’Hàbitat de Catalunya, conjuntament amb Belén López, secretaria general de CCOO a les comarques gironines.

Fany Galeas assegura que «el principal problema del sector és el desconeixement dels seus drets». «Estem parlant d’un sector feminitzat, invisible i precari. En moltes ocasions l’ocupador utilitza aquest desconeixement per crear por en les treballadores i el que pretenem amb aquesta sessió és desmuntar tot aquest xantatge», afegeix.

"No tenir papers no vol dir que no tinguis drets" Fany Galeas - Secretaria de les dones i polítiques d'igualtat i responsable de treballadores de la llar de CCOO de l'Hàbitat de Catalunya

L’economia submergida i la situació irregular de moltes treballadores és un altre dels aspectes importants que va tractar el sindicat. «Ara, si tu a Inspecció de Treball demostres que has estat treballant durant sis mesos es pot regularitzar la teva situació», explica la secretaria general de CCOO a les comarques gironines. Belén López detalla que el problema, en moltes ocasions, és que aquestes persones treballen a domicilis particulars i, per tant, Inspecció no pot accedir-hi. En aquests casos, «es concerta un dia i hora, així la treballadora pot obrir la porta per demostrar que treballa en aquella casa sense entrar al domicili», explica Belén López. A més, des del sindicat, diuen que és molt important recopilar proves que demostrin que la treballadora de la llar fa sis mesos o més que està en aquell lloc de feina com tiquets de la compra, missatges de Whatsapp o alguna mena de rebut que entregui l’ocupador a la treballadora. «És obligatori tenir contacte, sí o sí» , emfatitza la secretaria general del sindicat a Girona. «No tenir papers no vol dir que no tinguis drets» afegeix la responsable de treballadores de la llar de CCOO.