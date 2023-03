Els carrers del centre de Girona s'ompliran de flors i gent en la nova edició de Girona, Temps de Flors. Aquest 2023, el certamen floral arriba a la seva 68a edició.

Com és habitual, Temps de Flors, un dels festivals més populars de la ciutat, aplegarà milers de persones amb ganes de visitar els diferents muntatges florals que es repartiran arreu de Girona. Sobretot, al Barri Vell on els banys Àrabs, la plaça dels Jurats, les escales de la catedral o els diversos ponts sobre el riu Onyar, són, any rere anys, alguns dels muntatges que més gent congreguen.

La mostra floral Girona, Temps de Flors 2023 se celebrarà del 13 al 21 de maig.