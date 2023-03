ERC demanarà al Ministeri de Defensa del govern espanyol la cessió de les antigues casernes militars de Girona, situades al carrer Emili Grahit. Ho farà a través del senador, Jordi Martí, que té previst preguntar en el pròxim ple si el govern espanyol té previst cedir aquest espai a l’Ajuntament de Girona per destinar-lo a usos sanitaris o educatius, i també en quin termini.

En aquest sentit, l’alcaldable de la formació, Quim Ayats, apunta que «treballem per aconseguir millores per Girona». Per això, proposen que aquest immoble sigui el futur espai d’una escola bressol o el futur CAP de l’Eixample. En el cas d’aquesta segona opció, la regidora de Salut, Eva Palau, va confirmar la setmana passada que l’espai s’ubicaria, precisament, en el solar entre les antigues casernes militars i la biblioteca Carles Rahola. De fet, també va afirmar que ja s’estava redactant el projecte.

En tot cas, ERC defensa que de situar-se el CAP en aquest indret, tindria un sostre de 2.048 metres quadrats, una planta baixa i dos pisos. L’acord de pressupostos de la Generalitat d’aquest any, ja inclou una partida per l’estudi del projecte de construcció del nou CAP en l’emplaçament que s’acabi acordant.

L’antic edifici del govern militar i de la Delegació de Defensa té al voltant de 2.000 metres quadrats. El Ministeri de Defensa sempre ha destacat que l’immoble es fa servir, tot i que l’any 2015 només hi treballaven sis persones.