L’Ajuntament de Girona ha impulsat un pla per conscienciar als joves a reflexionar sobre els riscos que pot comportar l’ús i l’abús de les pantalles dels dispositius electrònics. La iniciativa porta com a títol «Dinàmiques per treballar les pantalles amb joves» i s’oferirà als centres educatius de la ciutat a través de recursos educatius. Sobretot, va dirigida als nois i noies d’entre dotze i quinze anys, i recull un seguit de recursos basats en fitxes sintètiques, pautades i centrades en la reflexió, per treballar temes de prevenció i promoció de la salut al voltant de les pantalles amb grups de jovent.

L’espai de Can Gruart, a Vilablareix, ha acollit aquest migdia la presentació d’aquest recurs que es vol impulsar a la comarca. A Girona, el Centre Jove de l’Ajuntament és l’encarregat de tirar endavant aquesta proposta. D’aquesta manera, el personal tècnic del Centre Jove posarà sobre la taula diferents qüestions a tractar entre els joves en aquest àmbit. Entre altres, l’autoestima, el consum crític i selectiu, la soledat i les relacions presencials, les habilitats comunicatives o la intimitat i el consentiment.

De fet, en declaracions al Diari de Girona la regidora de Salut, Eva Palau, explicava que «és complicat» canviar de model perquè «és una còpia que passa a tot arreu». I, en aquest sentit, també afirmava que els joves «tenen més a l’abast connectar-se que posar-se un xandall».

Aquest nou recurs s’ha elaborat en el marc de la Taula de Referents de Salut Jove (RSJ) de les comarques gironines, una eina de diagnosi, coordinació i treball de professionals de joventut del territori, centrat en l’àmbit de la salut juvenil, de la qual el consistori gironí forma part.

Més xarxes i menys esport

Una enquesta realitzada als usuaris del Centre Jove de Salut Integral de Girona, a joves d’entre 13 a 25 anys, detallava que, actualment, els nois i nois opten més per xarxes socials, jugar a videojocs o utilitzar internet que no per fer esport durant les seves hores lliures. L’enquesta recull que, diàriament, més del 80% dels joves fa ús d’aquestes noves tecnologies, mentre que el 40% admet que mai fa esport i al voltant d’un 20% en fa alguns dies durant l’any.

Aquest canvi de paradigma ja es deixava veure abans de la pandèmia, però aquesta va ajudar a accentuar-ho. Dos mesos de confinament va fer que molts joves estiguessin molt més pendents de les noves tecnologies, sense possibilitat de sortir de casa. I, ara, s’han acostumat a aquests hàbits. Per altra banda, l’enquesta també assenyala que un 50% passa més temps amb les noves tecnologies que no pas amb les amistats, tot i que tampoc desatenen les obligacions, com ara els estudis.

Pla de salut mental a Barcelona

Segons una altra enquesta, elaborada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, es recull que els adolescents d’entre tretze i disset anys passen una mitjana de vuit hores al dia connectats als dispositius electrònics. I és que, segons s’afirma, un 77% dels joves barcelonins no tenen un temps il·limitat per utilitzar el mòbil. A més, el 81% assegura que el fa servir sempre abans d’anar a dormir, i gairebé un 40% admet fer un ús compulsiu d’Internet o de les xarxes socials. Tot això, recollit en aquesta enquesta Factors de Risc en Estudiants de Secundària.

Per això, l’Ajuntament de Barcelona portarà a terme un nou pla de salut mental pel període comprès entre 2023 i 2030. En aquest se sumaran noranta accions noves a les 110 ja existents i seran acordades a partir d’una comissió de treball interdisciplinària, formada per institucions, experts en el món digital i també de la comunitat educativa. Barcelona és pionera a tot Espanya en aquest pla de salut mental.