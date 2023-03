L’estructura de l'illa de les naus malmeses per l’incendi d'entrada sud de Girona està en bon estat

L’estructura de l’illa de naus de l’entrada de Girona sud que podrien haver patit algun dany a causa de l’incendi està en bon estat. Ho van confirmar els pèrits de l’assegurança després de fer una vista als edificis i una reunió que es va celebrar ahir. Exceptuant els dos negocis més afectats per les flames, Basolí i l’Escola Tècnica de Girona, la resta podrà a tornar a treballar amb normalitat en el seu espai habitual un cop la comunitat de propietaris hagi fet tots els tràmits i comprovat la solidesa dels edificis.

De fet, aquesta setmana ja s’ha recuperat la normalitat en els diferents negocis de la zona, com el gimnàs, la botiga d’informàtica, diferents locals de restauració o l’ETG Racing. Només un aparcament privat, al qual el sostre es va veure malmès, el concessionari i part de l’escola continuen tancats. També per seguir amb la seva activitat, els registres de la propietat 1,2 i 3 i el registre mercantil i es van traslladar de forma temporal, i ara caldrà veure si recuperen aviat el seu antic lloc de treball.

La comunitat de propietaris agafa tota l’illa i tenen un únic administrador, per la qual cosa és més senzill agilitar els tràmits. En principi, aquesta setmana s’hauria de definir tot el peritatge i conformar que les estructures no estan danyades. Mentrestant, Basolí i part l’ETG continuen tancats, amb els Mossos d’Esquadra que investiguen les possibles causes de l’incendi.