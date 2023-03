La Fundació les Voltes EDUCA ha acollit avui la presentació del llibre El coronavirus és verd! Imaginaris de la pandèmia (Octaedro Editorial), de Rosa Estopà (coordinadora), Sílvia Llach, Josep Vilaplana i Joan Parés.

Al llibre, Estopà, ha aglutinat professionals de la medicina, pedagogia, ciències de l’educació, filologia i lingüística per descobrir com els nens de primària i secundària, col·lectiu tan especialment afectat per la pandèmia de la covid-19 i el confinament, aprecien i veuen 22 dels termes més utilitzats durant la pandèmia, com ara coronavirus, distància social, aïllament, mascareta o quarantena. Les definicions descriptives dels mots per part de l’alumnat va acompanyada de dibuixos.