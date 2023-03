El PSC critica que l’Ajuntament de Girona té el Pla d’Igualtat caducat des del 2019, per la qual cosa «no s’ha pogut vetllar perquè hi hagi una igualtat efectiva entre dones i homes aquests últims quatre anys de mandat», lamentava la portaveu de la formació, Sílvia Paneque. A més, assenyala que tampoc s’ha fet cap «avaluació ni control» per saber el seu grau de compliment.

Segons detallen els socialistes, en el Pla d’Igualtat 2016-2019 s’incloïa la definició d’accions concretes per a cada àrea de l’Ajuntament. Ara, «tot això està caducat», deia Paneque. Entre aquestes accions hi havia d’incloure la variable de gènere en el registre de trucades al telèfon d’emergència, la formació responsable de gènere de les unitats de Serveis Socials, mantenir la cotitularitat en les operacions immobiliàrie, crear mòduls sobre igualtat de gènere o la igualtat de tracte a la feina i defensa davant dels assetjaments en les accions formatives del Servei Municipal d’Ocupació.