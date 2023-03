Els registres de la propietat 1, 2 i 3 de Girona s’han traslladat a un local del número 20 del carrer Bonastruc de Porta i el registre mercantil, al carrer de la Rutlla, 37. Pel que fa registre de la propietat 4, de moment, no s’ha definit el seu futur, segons ha explicat la vocal de defensa del consumidor i atenció al col·legiat del deganat del col·legi de registradors de Catalunya, Emilia Peñafiel. Els trasllats, de moment són temporals. Fins dijous, s’han decretat com a dies «inhàbils».

Els locals on fins ara treballaven, ubicats, al carrer riu Freser van quedar afectats pel foc del dimecres al vespre a l'‘entrada sud de la ciutat. No ha quedat cap document malmès però al registre mercantil hi ha esquerdes i als registres de la propietat 1,2 i 3 hi ha fum i mala olor i un tros de sostre ha quedat doblegat.