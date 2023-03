L’equip de govern de l’Ajuntament de Celrà, format per vuit regidors de la CUP -amb majoria absoluta, ha fet un balanç del mandat actual, que finalitzarà aquest any. Destaquen que el 82,5% del total de 232 propostes del programa electoral s’han posat en marxa en aquests quatre anys. D’aquestes, més de la meitat ja han estat completades, mentre que un 25,5% s’estan fent. Mentrestant, també preveuen augmentar aquestes iniciatives proposades l’any 2019 abans de les eleccions municipals del 28 de maig.

Entre aquests projectes importants que s’han fet destaca l’ampliació de la piscina municipal, el canvi de l’herba al camp de futbol municipal, la remodelació del parc de patinatge, el nou centre d’interpretació de la fàbrica, les instal·lacions fotovoltaiques a la Fàbrica, l’escola l’Aulet i a la zona de les piscines, les primeres fases de la remodelació de la plaça del mercat o construcció del mirador a la Torre Desvern, entre altres.

Per altra banda, s’ha trobat amb diferents problemes pel que fa al carril bici que ha de connectar el municipi amb Girona. Un d’ells va ser quan Adif va detectar que el talús per on ha d’anar penjat el carril a la zona del congost estava en mal estat. A causa d’això, hi va haver un retard en les obres i diverses modificacions en el projecte, el que va provocar que el preu del material s’encarís durant aquest període a causa de la Guerra d’Ucraïna. De fet, assenyalen que va passar d’1,2 milions a 2,5. Tot i així, l’Ajuntament ha pactat un conveni i continuarà finançant l’actuació amb el mig milió d’euros previst, mentre que la resta anirà a càrrec de la Generalitat. Els passos següents són la signatura del conveni, la licitació de les obres i finalment la construcció del carril.