A última hora d'ahir el Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona es va adherir a la vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, que se celebra avui, i que reivindica la coeducació feminista com a eina de transformació social. Així, a primera hora del matí, la Plataforma Feminista de la UdG ha col·locat piquets a l'entrada del Campus del Barri Vell, impedint l'accés a la comunitat universitària que es dirigia a fer classe. S'han col·locat un parell de contenidors i, a sobre, una pancarta amb el títol «assetjadors i encobridors expulsats de la UdG».

I és que la plataforma encara lamenta, com diu en un comunicat, que la institució miri «cap a una altra banda» o «negui la realitat» pel que fa a «els casos d'assetjament sexual que hi ha hagut entre alumnes i de professors cap a alumnes». De fet, les pancartes les han fet aquest grup d'estudiants aquest matí, ben aviat, i és que la convocatòria era a dos quarts de nou del matí al davant de la Facultat de Lletres. A part, també s'ha fet una xerrada sobre l'expressió del patriarcat a la universitat i com enfrontar-se a ell.

En paral·lel, a la Facultat de Medicina també s'han penjat pancartes i diferents reculls de premsa sobre els casos d'assetjament que han tingut lloc a la institució. A més, s'ha fet una asseguda i algunes estudiants han donat visibilitat a situacions que elles mateixes han viscut.

Aquesta tarda, a dos quarts de cinc, està prevista una manifestació estudiantil que començarà els diferents campus de la UdG -Montilivi, Centre i Barri Vell- i que acabarà a la plaça de l'1 d'octubre, on s'afegiran a la manifestació feminista.

Segons la institució, la vaga només ha tingut seguiment al Campus del Barri Vell, mentre que al Montilivi i al Centre no consta que s'hagi fet vaga. Tanmateix, i com passa en aquests tipus de situacions, la institució recomana als professors no fer activitats avaluatives.