Independents Per Fornells ha presentat recentment els membres de la llista electoral per a les properes eleccions municipals del mes de maig. La llista, que és la marca de la CUP a la població del Gironès, estarà encapçalada per Gerard Prat i Vilà que repeteix com a alcaldable després de quatre anys fent de regidor i portaveu. El número dos és Toni Torres, una de les cares noves que s’incorpora a la llista i el segueixen l'actual regidora Nuri Oliver, Anna Puigdevall, regidora d'IPF fins l’any 2021 i Roger Valero. La resta de posicions les ocupen alguns integrants de la llista del 2019 conjuntament amb altres noves incorporacions.

En aquest primers quatre anys IPF indica que ha "descobert com funciona el consistori". Durant el mandat el grup municipal ha presentat 24 mocions algunes de les quals s’han aprovat i dut a terme com són la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Mocions no executades

En aquest sentit, han recordat que hi ha mocions que ells han presentat i que estan aprovades però que no s’estan executant com són el desdoblament de freqüència de la línea de bus L10, que segueixen reivindicant, la gravació i retransmissió dels plens, que encara no es fa o la implementació d’un torn obert de precs i preguntes per al públic en els plens que ha estat votada en contra repetides vegades.

Independents Per Fornells espera poder millorar els resultats aquest maig per seguir treballant pel poble en qüestions tan prioritàries com la participació ciutadana, la transparència, el model cultural, l’habitatge, el jovent i la gent gran. IPF arranca la precampanya amb moltes ganes i es mostren preparats per governar l’Ajuntament de Fornells de la Selva.