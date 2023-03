Es va jubilar l’any 2000 després de 42 anys conduint un taxi per Girona, la ciutat de la qual n’estava enamorat. Agustí Puig i Sala vivia a Sant Narcís i aquest dimarts va morir als 88 anys. Havia començat a ser taxista de rebot. L’any 1957 va acabar la mili i un company li va dir que a l’empresa on treballava conduint camions que transportaven llet hi havia una vacant. El propietari també tenia taxis i ell va anar-ho combinant inicialment.

Als seus taxis hi van passar personalitats que li exposaven la seva visió de ciutat en una llibreta, com ara Xavier Cugat. El viatge més llarg, uns 5.000 quilòmetres per Europa, li va reportar 32.000 euros de l’època (uns 192 euros). Va tenir una vintena de cotxes. Els quatre últims de la marca Peugeot. Servei multitasca Per autopromocionar-se, tunejava el nom de la marca de la part posterior del vehicle amb lletres artesanals perquè s’hi llegís «el Peugeot de l’Agustí». La idea li va proporcionar més fama. A la feina, a part de taxista, s’havia arribat a sentir com un psicòleg, un advocat o, fins i tot, un metge.