El número de trapezis volants de Mèxic, The Flying Caballero, i el Duo Disar, amb una atracció de cintes aèries arribada d'Uzbekistan han estat els guanyadors dels Elefants d'Or en l'onzena edició del Festival Internacional del Circ de Girona. L'esdeveniment va donar el seu tret de sortida el passat dijous i fins ahir es van poder veure diferents activitats en la carpa situada al Camp de Mart, que enguany ha acollit més de 29.000 espectadors al llarg d'aquests sis dies d'activitats, 2.000 més que en l'última edició.

A part d'emportar-se el primer premi, el grup de trapezistes mexicans The Flying Caballero també va batre un rècord mundial durant la seva participació en el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. Va ser dissabte, quan per primera vegada a la història tres trapezistes van fer el quàdruple salt mortal durant el mateix espectacle.

Per altra banda, els Elefants de Plata van ser pel grup de volteig acrobàtic, Vertex, d'Israel, el conjunt xinès de cercles i diàbolo, The Acrobatic Troupe of Dezhou, i els canadencs Mat&Mym amb el seu número de patins acrobàtics. A més, els Elefants de Bronze per l'acutació de la doble roda de la mort colombiana, The Flyers Valencia, pel grup de malambo argentí, Argendance Company i els Hermanos Rodríguez, d'El Salvador.

Per últim, també es van donar a conèixer els premis del Públic i de la Crítica. En aquest cas, el del Públic va ser per Flyers Valencia, mentre que el de la Crítica va caure en mans de Duo Disar. El Premi de la Imatge va ser pel grup canandenc Sabrina Aganier, amb el seu número de cercle aeri.