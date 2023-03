El PSC incorpora en el número 5 de la seva llista per a les eleccions municipals Cristina Cots, un perfil que va en la línia de Sílvia Paneque de "donar protagonisme a l’esfera de la promoció econòmica, el turisme i el comerç a la ciutat". Cots és diplomada en Traducció i Interpretació i el seu recorregut laboral ha transcorregut des de fa 27 anys a la Cambra de Comerç de Girona, on actualment és directora de l’àrea de Comerç, Turisme i Formació. Té 51 anys, és del barri de Sant Narcís i actualment viu a Fontajau.

“Cristina Cots aporta a la llista socialista la seva experiència en l’àmbit de l’empresa i en temes d’ocupació -tant en l’àmbit general com en l’àmbit juvenil–. És un perfil que encaixa perfectament en la nostra intenció d’impulsar polítiques que generin progrés econòmic a Girona”, ha explicat Sílvia Paneque. Per a l’alcaldable socialista, “la incorporació de Cots va en consonància amb la voluntat de desenvolupar polítiques per mantenir constantment una activitat de dinamització econòmica a la ciutat”. “Com a capital, Girona és una ciutat amb un gran pes dels serveis i del comerç i això, que li dona una gran vitalitat, s’ha de preservar i potenciar des de les administracions”, ha afirmat.

Un repte

Per la seva banda, Cristina Cots ha explicat que per a ella “és un repte il·lusionant aportar aquesta experiència a Girona”. En relació a la ciutat com a destinació turística, ha explicat que “Girona és destí de turístic gràcies a la seva oferta cultural, gastronòmica, esportiva i de negocis, però encara es pot potenciar generant atractivitat de manera sostenible”.

Pel que fa al mercat de treball, ha assenyalat que tot i que aquest s'ha anat recuperant, “s'ha de treballar per aconseguir reduir les bosses d'atur entre els joves i majors de 45 i l’escletxa digital, fomentant l'emprenedoria i creant sinèrgies amb les empreses i els agents econòmics”. Cots ha recordat també que el món empresarial gironí no està format majoritàriament per grans corporacions, sinó per empreses petites i autònoms i ha destacat la necessitat de proporcionar-los tota l’ajuda possible des de les administracions públiques.

Girona "immaculada"

“Aquest ajut ha d’arribar per diverses vies, però la primera ha de ser garantir la seguretat i un manteniment excel·lent de l’espai públic, perquè aquestes són dues qüestions essencials que influeixen enormement en l’activitat comercial”, ha advertit. “Girona hauria d’estar immaculada”, ha afegit.

“El comerç gironí ve d’un moment molt complicat per la pandèmia i per l’impacte de la guerra i té al davant reptes molt importants en els quals ha de poder comptar, molt més que fins ara, amb la seva administració més propera, que és l’Ajuntament”, ha explicat.

En aquest sentit, Cristina Cots ha assenyalat la importància d’implementar fórmules innovadores com les APEU, zones comercials dissenyades i gestionades mitjançant la col·laboració públicoprivada i que tenen com a objectiu la revitalització del comerç.