Descobreix la nova escultura del Barri Vell de Girona

L’Ajuntament de Girona està preparant el trasllat de l’escultura «Catalunya casa Nostra» de l’artista gironí Manel Palahí per col·locar-la als jardins que hi ha situats a la pujada de sant Fèlix. Es tracta d’una obra de dimensions considerables feta amb ferro corten de quatre mil·límetres i amb un capa protectora d’òxid que forma una casa amb una petita porta i tant la façana com les parets laterals , així com el teulat són llisos. El seu pes aproximat és de 85 quilos.

Actualment, l’Ajuntament està buscant una empresa que s’encarregui de la producció de la peanya, els ancoratges, el transport, la fonamentació i la instal·lació de l’escultura als jardins de la pujada deSant Fèlix. La idea és col·locar-la durant la primavera si els terminis no topen amb entrebancs. Manel Palahí és psicòleg de professió, escultor i escriptor dedicat i té multitud d’obres. Se’n poden veure al Parc Art de Cassà de la Selva, on hi ha intervencions d’una setantena d’artistes i també al vestíbul de l’Auditori - Palau deCongressos deGirona o al Museu d’art de Girona.