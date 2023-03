El laboratori clínic territorial de Girona, que es troba al parc hospitalari Martí i Julià de Salt (Gironès), ha crescut un 30% amb l'objectiu que pugui incrementar la cartera de serveis i l'índex de complexitat de les proves. Les obres per ampliar-lo, que han costat gairebé 1,5 milions d'euros, han permès que el laboratori sumi 550 metres quadrats més i que ara passi a tenir-ne 2.350. L'àrea que s'ha guanyat acollirà la Unitat de Diagnòstic Molecular i Medicina Personalitzada, dedicada a potenciar la biologia molecular i la genètica en tots els àmbits de la medicina. D'ençà que el 2016 es va traslladar a Salt, el laboratori ha incrementat un 27% l'activitat i ja fa més de 7,5 milions de proves anuals.

Les obres d'ampliació del laboratori clínic territorial de Girona, que es van fer al llarg del 2022, ja ha permès que el servei sumi 550 metres quadrats nous. S'ha passat dels 1.800 que tenia de superfície als 2.350. Ara, aquest nou espai acollirà la Unitat de Diagnòstic Molecular i Medicina Personalitzada. La zona que s'ha ampliat se subdivideix en quatre àrees: espais comuns, laboratori, magatzems i espai de suport.

Les obres han costat 1,4 milions d'euros, dels quals la Diputació n'ha aportat una tercera part -500.000 euros- a través de l'organisme públic Dipsalut. El president de la Diputació, Miquel Noguer, que avui ha visitat el laboratori, ha destacat que estan satisfets d'haver posat "el seu gra de sorra" per tirar endavant l'ampliació, "perquè és una actuació que contribuirà al progrés i al desenvolupament de la medicina a casa nostra". "La nostra qualitat de vida en el futur depèn de la investigació, i per això hem de donar als investigadors les eines necessàries perquè treballin molt millor", ha afegit.

Millorar els tractaments

L'activitat d'aquesta nova unitat del laboratori clínic territorial es focalitzarà en les proves per poder oferir tractaments de manera personalitzada a cada pacient, especialment en processos oncològics. Fins ara, la seqüenciació de les mostres d'ADN per poder arribar a fer els tractaments personalitzats es feia al laboratori de genètica cardiovascular Gencardio Diagnostics, ubicat a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).

A principis d'aquest 2023, l'equipament i una quinzena de professionals s'han integrat al Laboratori Clínic. La resta de professionals continuaran adscrits al Grup de Recerca Gencardio, a l'IDIBGI, des d'on es mantindrà tota l'activitat relacionada amb la investigació en genètica cardiovascular.

A més de Noguer, per part de la Diputació, a la visita del laboratori també hi han assistit la presidenta del Dipsalut, Maria Puig, i la seva gerent, Sílvia Oliveras. Els han acompanyat el gerent de Catsalut a Girona, Miquel Carreras; el president del Consell d'Administració de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), Joan Profitós, i el gerent de l'IAS i de l'Institut Català de la Salut a Girona (ICS Girona), Joaquim Casanovas, entre d'altres.

Un 27% més de proves

El laboratori clínic territorial de Girona es va traslladar de l'hospital Josep Trueta al parc hospitalari Martí i Julià de Salt el maig de 2016. Aquell pas no només va permetre doblar la superfície de què es disposava fins llavors, sinó que va facilitar l'increment de la seva activitat.

Així, durant el 2015 —l'últim any a l'Hospital Josep Trueta—, es van fer 6.025.980 proves, mentre que el 2022 se'n van fer 7.680.792, un 27 % més. El trasllat també va permetre que el laboratori ampliés la cartera de serveis i incorporés noves tècniques (com ara les proves de genètica).

El laboratori duu a terme activitat per a l'ICS Girona —tant del Trueta com dels 27 equips d'atenció primària—, per a les diferents línies assistencials de l'IAS (atenció especialitzada, salut mental, atenció sociosanitària i atenció primària) i també de l'hospital de Campdevànol (Ripollès). Hi treballen professionals de l'Institut Català de la Salut, de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Institut Català d'Oncologia i de l'hospital de Campdevànol.

Futur Campus de Salut

A més del laboratori, la comitiva també ha visitat altres espais del parc hospitalari on s'estan fent o s'han fet inversions. Entre aquests, l'hospital de dia o les obres d'ampliació del bloc quirúrgic. El gerent de l'IAS i l'ICS a Girona, Joaquim Casanovas, ha destacat que les obres són una "avançada del que serà el futur parc hospitalari de Girona, amb el nou Trueta".

El gerent de CatSalut, Miquel Carreras, ha posat en valor el creixement del parc hospitalari Martí i Julià, "amb una visió territorial de l'atenció a la salut de la població, en clau aliança estratègica de l'IAS-ICS Girona i en previsió del futur Campus de salut" i ha destacat que serveis com el del laboratori donen atenció a tota la Regió Sanitària.