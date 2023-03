La Universitat de Girona (UdG) i l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) han creat la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol per estudiar i difondre el passat i present de les revistes en català. La càtedra rep el nom del periodista i polític empordanès que, després de negar-se a fer el servei militar l'any 1912, es va exiliar a Amèrica. El 1916, a Buenos Aires va crear i dirigir la revista 'Ressorgiment', que es va convertir en un mitjà de referència dels catalans exiliats i emigrats al continent.

La nova càtedra, com explica la UdG, vol ser "un referent i catalitzador de la recerca en l'àmbit de la comunicació, fent especial atenció en el sector de les revistes i de les publicacions digitals". La dirigeix el doctor Lluís Costa.

La catedral Hipòlit Nadal i Mallol neix amb l'objectiu d'estudiar les revistes en català, tant físiques com digitals, difondre'n el passat i present, i projectar el seu futur en funció de les noves realitats tecnològiques. A més, també vol contribuir a difondre el coneixement històric del periodisme català i ser una eina per treballar noves estratègies comunicatives.

El conveni que ha creat la nova càtedra l'han signat el rector de la UdG, Quim Salvi, i el president de l'APPEC, Germà Capdevila. L'acord s'ha rubricat al rectorat de la universitat. Segons subratlla la UdG, "la visió de la nova càtedra és convertir-se en un referent i un catalitzador de la recerca en l'àmbit de la comunicació, fent especial atenció al sector de les revistes i de les publicacions digitals". A més, també vol promoure activitats de dinamització cultural i científica (amb la participació de la societat i els professionals implicats).

Segons destaca la universitat, la nova càtedra s'articula al voltant de l'àrea de coneixement de la Comunicació. Precisament, la UdG imparteix els graus de Comunicació Cultural -a la facultat de Lletres- i el de Publicitat i Relacions Públiques -a la de Turisme.

La Càtedra porta el nom d'Hipòlit Nadal i Mallol (El Port de la Selva, 1891-Buenos Aires, 1978), periodista i polític que de jove va col·laborar en diverses revistes a Catalunya. L'any 1912 es va negar a fer el servei militar i es va embarcar cap a Amèrica fins a establir-se a Buenos Aires. Allà va crear i dirigir la revista 'Ressorgiment', que es va publicar fins al 1972. La publicació, recorda la UdG, va convertir-se en "un mitjà de referència dels catalans exiliats i emigrats a Amèrica i un dels vehicles més importants d'expressió i difusió de la cultura catalana al món, i de la causa de la seva llibertat nacional".

Jornada anual sobre premsa

Dirigida pel doctor Lluís Costa, professor titular de la UdG i historiador de la comunicació, la càtedra té com una de les seves activitats centrals l'organització d'una Jornada anual sobre Premsa, on es pretén reflexionar sobre la situació del periodisme i el seu futur en una situació de transformació constant. Així mateix, es vol fer un espai permanent per donar a conèixer l'exili de periodistes, tant des de l'òptica històrica com la d'actualitat.

L'APPEC, editors de revistes i digitals, va néixer l'any 1983. L'associació representa actualment més de 200 capçaleres en paper i digital, de periodicitats diverses i d'abast nacional. La càtedra Hipòlit Nadal i Mallol disposa, també, de la implicació d'altres patrons, com la Fundació Valvi i Ribas-Àlvarez, assessors i consultors.