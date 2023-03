La Policia Local de Salt va detenir ahir dos joves, un d'ells menor d'edat, circulant amb motos robades i sense carnet per les Deveses de Salt.

Els agents locals de la Unitat de Trànsit d'aquest cos policial van realització l'actuació ahir el migdia durant un control d'accés no autoritzat de vehicles al camí de les Guixeres.

Mentre feien el punt de control, van veure com dos joves circulaven amb vehicle motoritzat per aquesta zona. Un d'ells conduïa una moto i l'altre, amb un ciclomotor.

Els policies els van fer aturar i van veure que els vehicles presentaven les matrícules manipulades, un fet que ja resultava sospitós i que servia per evitar que el vehicle pogués ser identificat.

Robades a Girona

Al mateix temps, els agents van procedir a identificar els dos joves -un d'ells és menor d'edat- i la sorpresa va arribar per dues bandes: cap d'ells tenir permís de conduir i les motos eren robades. Es dona el cas que tant el ciclomotor com la motocicleta havien estat sostretes el mes passat a la ciutat de Girona.

Els dos joves tenen 17 i 18 anys i els agents els van acabar detenint per com a presumptes autors del robatori dels dos vehicles i per un altre delicte de falsificació documental. També se'ls va denunciar per no tenir permís de conduir.