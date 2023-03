Girona desisteix del Molí i posarà els serveis econòmics al carrer Ultònia

L’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya han arribat a un acord de cessió per tal que els serveis municipals d’economia es puguin traslladar a unes oficines que són propietat del govern català, al carrer Ultònia, entre el carrer Migdia i el Mercat del Lleó. La Generalitat hi havia tingut els serveis territoris de Medi Ambient i Habitatge.

Actualment, els serveis municipals estan repartits per diferents punts de l’edifici consistorial, inclosos alguns espais del Teatre Municipal i la idea inicial de l’equip de govern era que es traslladessin a l’edifici de la central del Molí, del carrer Santa Clara. La reforma d’aquest immoble però, ha topat amb diferents entrebancs amb les constructores adjudicatàries, primer per convertir-lo en un centre cívic i després pels citats serveis municipals econòmics. La licitació per adequar l’edifici del Mercadal seguirà endavant però ja no serà pels citats serveis econòmics. Els usos del Molí s’hauran d’estudiar, va dir ahir la tinent d’alcaldia de Règim Interior i Hisenda, Maria Àngels Planas.

La representant municipal va detallar que ja han analitzat les instal·lacions del carrer Ultònia i el fet que estiguin en força bon estat i que no calguin grans reformes farà que el trasllat es pugui fer efectiu a curt termini.

Altres immobles

Aquest conveni amb la Generalitat és una de les més de 50 operacions que l’Ajuntament ha portat a terme al llarg del darrer mandat. Entre aquests hi ha la compra de 37 habitatges, 2 locals i 24 places d’aparcament a través del tempteig i retracte per a col·lectius vulnerables. També, deu locals a Santa Eugènia i Can Gibert del Pla per a joves, veïnat i serveis socials; així com diferents espais socials i cívics per a entitats cíviques o socials, la compra de Can Burrassó per fer-hi la comissaria o l’adquisició de l’edifici de l’antiga UNED.

Pagar impostos amb Bizum

Tot plegat, segons la regidora, aconseguit amb un augment del pressupost que en quatre anys, ha passat de 123,1 a 132,2 milions. L’augment s’ha assolit tot i la pandèmia i la congelació de taxes i impostos cada any tret del 2022, segons va destacar la representant municipal. Sobre aquest punt, va destacar que, recentment, el consistori ha tret a licitació el pagament a través de Bizum amb l’objectiu de facilitar i agilitzar els tràmits de la ciutadania amb l’administració. Aquesta opció de pagament es va aprovar el desembre passat, arran d'una moció de Ciutadans.

Endeutament

Pel que fa a l’endeutament, s’ha passat d’un 68% a un 36% en aquests mateixos quatre anus. Una situació que, segons Maria Àngels Planas, va permetre dur a terme un Pla d’Inversions de 13 milions d’euros l’any 2021 «per ajudar a sortir de la crisi, i tenir la musculatura suficient per optar a una gran quantitat de projectes dels fons de finançament Next Generation», pels quals s’aspira a obtenir 30 milions però on s’ha de tenir diners per sufragar la part que no se subvenciona.