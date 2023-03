L’actual alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha estat presentat oficialment com a candidat d’Esquerra Republicana per optar a la reelecció al capdavant del consistori saltenc a les properes eleccions municipals del mes de maig. En un acte celebrat a El Canal i acompanyat pel seu equip, família, amistats i saltencs i saltenques, Viñas ha manifestat que “el benestar de la ciutadania de Salt és el motor que guia la feina diària de tot l’equip d’Esquerra Republicana a la ciutat”.

“Estem convençuts de la feina feta i som conscients de la que ens queda per fer”, ha explicat el candidat republicà. “Per això calia fer altre cop un pas endavant, de la mà d’un gran equip humà. Persones que estimem el poble i la seva gent i que ens hi hem deixat i ens hi deixarem la pell cada dia per estar al servei dels nostres veïns i veïnes, amb un ferm compromís per millorar el seu benestar. Som conscients que només amb aquest esforç i compromís serem capaços de tirar endavant el munt d’oportunitats que s’albiren per Salt els propers anys”, ha assegurat.

Full de ruta clar

Durant l’acte de presentació, que també ha comptat amb la participació de la secretària general adjunta d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, Viñas ha assenyalat que “hem fet molta de feina i som conscients que encara n’hi ha per davant. Els reptes estan a sobre la taula, els hem entomat i ho continuarem fent perquè tenim un full de ruta clar i potent”.

En aquest sentit, el candidat a l’alcaldia ha destacat alguns dels punts que marcaran aquest full de ruta per als propers anys, lligats al desenvolupament i consolidació de diversos projectes troncals que seran motors de transformació com el Campus Salut, amb la incorporació de les facultats de Medicina i Infermeria i el nou Hospital Josep Trueta; l’oportunitat per desenvolupar nous equipaments municipals gràcies a l’adquisició de l’antiga fàbrica tèxtil de La Gassol; polítiques útils per a tothom gràcies al Parc Municipal d’Habitatge o els nous equipaments d’Educació per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats, entre d’altres.

Salt d'oportunitats

“Amb aquest Salt d’Oportunitats que se’ns presenta, un Salt d’Oportunitats que hem impulsat durant els darrers anys des d’Esquerra Republicana, em torno a presentar a la reelecció amb més força que mai per seguir liderant aquest camí”, ha conclòs el candidat republicà a l’alcaldia de Salt, Jordi Viñas.