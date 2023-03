A crits de "Fora feixistes del nostre barri" un centenar de persones s'han manifestat aquest dissabte al matí a la plaça del Barco de Girona contra l'acte de campanya electoral que hi feia VOX. El desplegament de Mossos d'Esquadra, amb diversos furgons dels ARRO, ha evitat que poguessin accedir a la plaça. Durant tot l'acte, no han parat de cridat consignes antifeixistes des del mur d'agents a uns cent metres dels parlaments. VOX ha presentat el candidat a l'alcaldia de Girona, Javier Domínguez, davant d'una cinquantena de simpatitzants. També hi ha assistit el vicesecretari d'organització a Girona, Igansi Mulleras; el diputat al Parlament de Catalunya, Albert Tarradas i el diputat al Congrés, Juanjo Aizcorbe.

VOX ha celebrat aquest dissabte al matí a Girona un acte de campanya per les municipals, on ha presentat el candidat a l'alcaldia de la ciutat, Javier Domínguez. L'acte començava a les dotze del migdia, però una hora abans ja s'hi han començat a congregar tant simpatitzats del partit com contraris.

Els Mossos d'Esquadra han fet un cordó policial al voltant de la plaça des de primera hora per evitar que la manifestació convocada pels CDR pogués acostar-se a l'acte de VOX. Des de l'inici, a alguns dels assistents se'ls ha barrat el pas i també s'han efectuat algunes identificacions. Cap a quarts de dotze, una vintena de veïns del barri que seien a les terrasses s'han aixecat i s'han acostat a la carpa de VOX amb una pancarta on es podia llegir 'Fora feixistes de Santa Eugènia'.

Els agents de l'ARRO no han tardat a encerclar-los i fer-los retirar de la plaça fins a col·locar-los amb la resta de manifestants, a uns cent metres de l'acte electoral. Des d'allà, on s'ha acabat concentrant un centenar de persones, no han parat de xiular i cridar consignes antifeixistes durant tot l'acte. No s'ha produït cap baralla entre les dues concentracions, ni s'han efectuat càrregues policials.